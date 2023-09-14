Ситуация хуже, чем ожидалось. Центробанк Европы повысил ставки до нового рекорда из-за инфляции

На заседании в четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) вновь пошел на ужесточение денежно-кредитной политики. Ставки были повышены на четверть процентного пункта. Банк повысил процентные ставки в десятый раз подряд. Ключевая ставка по депозитам, по которой банки могут безопасно размещать излишки денег в ЕЦБ, теперь составляет 4%, что является самым высоким уровнем за всю историю еврозоны. Повышение стоимости кредитов обычно способствует снижению инфляции, но при этом оказывает негативное влияние на экономический рост.

Совершенно неясно, возьмет ли центральный банк на себя обязательства по дальнейшему ужесточению кредитно-денежной политики. Мнения экспертов по поводу этих ставок разделились. Если одни утверждали, что дальнейшее повышение ставок уже не представляется необходимым, то другие указывали на все еще высокую инфляцию, которую нужно сбить путем повышения процентных ставок.

ЕЦБ начал повышать процентные ставки в июле прошлого года. Однако их резкое повышение пока не смогло привести инфляцию к целевому уровню 2%.

В конце прошлого месяца Евростат в своей экспресс-оценке сообщил, что годовой уровень инфляции в августе остался неизменным и составил 5,3%, хотя аналитики ожидали его снижения до 5,1%. В прошлом году инфляция в еврозоне впервые с момента введения единой европейской валюты превысила 10%.

«Инфляция может снижаться, но мы ожидаем, что она еще долгое время будет оставаться слишком высокой», — пояснил ЕЦБ свой шаг в четверг в сопроводительном заявлении. Центральный банк также считает, что процентные ставки достигли уровня, который будет в значительной степени способствовать возвращению к целевому показателю в 2%. Однако, по мнению ЕЦБ, условием является сохранение этих уровней в течение достаточно длительного времени.

В то же время центральный банк понизил прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) еврозоны на текущий год и на ближайшие два года. По его словам, в текущем году ВВП увеличится на 0,7% по сравнению с предыдущей оценкой в 0,9%. В двухлетней перспективе ожидается рост экономики на 1% по сравнению с 1,5% ранее.

ЕЦБ также понизил прогноз по инфляции. В текущем году она составит в среднем 5,6% против первоначальной оценки в 5,4%. В 2024 году она ожидается на уровне 3,2% против прежней оценки в 3%. В ответ на новые оценки курс евро снизился.

Федеральная резервная система (ФРС) США примет решение по ставкам в среду на следующей неделе. Пока нельзя с уверенностью предсказать, какие действия она предпримет. Однако, по мнению аналитиков, данные по инфляции в США за среду в настоящее время указывают на то, что ФРС может оставить ставки без изменений в диапазоне 5,25–5,50%.

Так называемая базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на энергоносители и свежие продукты питания, в августе оказалась ниже ожиданий аналитиков. Она выросла на 0,3% в месячном исчислении и на 4,3% в годовом. Экономисты оценивали ее рост в 0,2% и 4,3% соответственно.

Представители ФРС уделяют больше внимания базовой инфляции, поскольку она дает более точное представление о том, куда движется инфляция в долгосрочной перспективе. Чешское статистическое управление сообщило в понедельник, что годовой рост потребительских цен в Чехии в августе замедлился до 8,5 с 8,8% в июле. Чешский национальный банк (ЧНБ) удерживает ключевую процентную ставку на уровне 7% с июня прошлого года.

Сегодня также обсуждался вопрос о том, чтобы сократить объем денежных средств, которые банки должны хранить в качестве резерва на случай возможных рисков. Официально это называется контрциклическими буферами капитала по рискам, расположенным на территории Чехии. ЧНБ снизил их до 2% с нынешних 2,25%.

Установление центральным банком контрциклических буферов является одним из инструментов, который заставляет банки накапливать или, наоборот, распускать резервы для покрытия убытков, связанных с экономическими циклами. Побочным эффектом является то, что ставка в зависимости от ее уровня либо гасит, либо ослабляет кредитную активность банков.

Центральный банк видит причину изменения в постепенном снижении циклических системных рисков в балансах банковского сектора. Банки будут обязаны соблюдать эту ставку с 1 октября 2023 года.

Резерв определяет требования, которые ЧНБ как организация, отвечающая за здоровье банков, предъявляет к отдельным финансовым домам и их капиталу. В периоды высоких темпов роста кредитования Центробанк требует от владельцев банков больше средств в капитале; теперь, в период общего спада, он снижает свои требования. В периоды экономического спада принято освобождать этот буфер, чтобы нефинансовые предприятия и домохозяйства могли получить доступ к кредитам без чрезмерного ужесточения условий.











Следите за новостями Чехии в соцсетях:











