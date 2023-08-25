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Фиала: Давление на фермеров и производителей продуктов питания с целью снижения цен сработало

Анастасия Князева
15 сентября 2023
13:00
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По мнению премьер-министра Петра Фиалы (ODS), стремление снизить цены на продукты питания, за которые население прошлого года переплачивало вдвое, приносит результаты. Согласно премьер-министру, цены на ряд товаров устойчиво снижаются из месяца в месяц. В августе он выразил обеспокоенность рекордными прибылями компаний сельскохозяйственного и пищевого секторов, отвечая на выступление депутата ANO Милана Феранца, который высказал скептицизм по поводу уровня прибылей сельскохозяйственных и пищевых компаний в прошлом году.
«Мне кажется, что здесь мы нашли чью-то болевую точку», — заявил премьер-министр. По его словам, в прошлом году прибыль сельскохозяйственных предприятий увеличилась на 142% по сравнению с предыдущим годом, также как и прибыль пищевых компаний, включая компанию Agrofert, находящуюся в доверительном управлении бывшего премьер-министра и председателя ANO Андрея Бабиша. По словам Фиалы, государство выплатило им более 40 млрд. чешских крон в виде субсидий.

«Прибыли достигли рекордных уровней, а цены на продукты питания — рекордных значений. Нам нужно что-то предпринять, чтобы этого не допустить», — сказал премьер-министр. По его мнению, государство должно оказывать давление на всех участников процесса производства и продажи продовольствия, чтобы снизить цены. «И, как вы видите, это дает результаты», — добавил Фиала.

В конце августа премьер-министр призвал пищевые компании, получающие рекордные прибыли, снизить цены на свою продукцию- Рекордные прибыли «Агроферта» и других гигантских сельскохозяйственных и пищевых компаний — это не только результат их успеха на рынке, но и результат щедрых субсидий. Фиала заявил, что считает несправедливым обвинять правительство в том, что оно ничего не предпринимает по вопросу цен на продукты питания.

Феранец утверждает, что прибыль за год является недостоверным показателем и что рентабельность по сравнению с объемом продаж увеличилась на 1,5-4,5 процентных пункта. Министр сельского хозяйства Марек Выборны (KDU-ČSL) выразил сомнения в этом. Он напомнил о законе о ценах, который регулирует разумность прибыли и запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке.

По словам министра, производители продуктов питания в прошлом году получили прибыль в размере от 20 до 240 млн. чешских крон. Им следует реинвестировать этот доход и отразить его в ценовой политике. «Я хочу, чтобы все действовали честно», — подчеркнул министр.



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