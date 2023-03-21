Экономическая зависимость ЕС от Китая рискует критически возрасти

Если в ближайшее время не будут приняты необходимые меры, то можно ожидать, что к 2030 году ЕС окажется в такой же степени зависимым от Китая в плане поставок литий-ионных батарей и топливных элементов, каким он был зависим от России в области энергетики до украинского кризиса. Эти вопросы обсуждаются в документе, который стал доступным для Reuters.





Этот документ содержит ключевые тезисы, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече лидеров ЕС, запланированной на 5 октября в Испании и посвященной экономической безопасности. В нем отмечается, что для достижения амбициозных целей Европы в снижении выбросов углекислого газа к 2050 году, необходимо будет разработать способы более эффективного хранения энергии. Это, в свою очередь, приведет к росту спроса на электролизеры, литий-ионные аккумуляторы и топливные элементы. Несмотря на устойчивость ЕС в производстве электролизеров, существует высокая зависимость от литий-ионных аккумуляторов, производимых в Китае. Эксперты выражают беспокойство по поводу усиливающегося экономического влияния Китая и его настойчивости в решении данных вопросов.





Аналогичная ситуация может возникнуть и в сфере цифровых технологий. Прогнозы экспертов свидетельствуют о резком росте спроса на чипы, дроны, аппаратуру для хранения и передачи данных уже в текущем десятилетии.





Среди предложенных мер по снижению зависимости от Китая и других стран называется диверсификация источников поставок и производства, в частности, сосредоточение на Африке и Латинской Америке.















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