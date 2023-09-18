Чехия улучшила показатели экономической свободы, заняв 17-е место в мире

Она улучшила свои позиции как в абсолютном рейтинге экономической свободы, так и в относительном (в прошлом году Чехия занимала 22-е место). Это следует из «Индекса экономической свободы мира», опубликованного канадским Институтом Фрейзера и представленного сегодня в пресс-релизе Либерального института. Впервые самой экономически свободной страной мира стал Сингапур, а Венесуэла, как и в предыдущие годы, замыкает рейтинг.

Индекс публикуется с 1996 года. Данные, опубликованные в этом году, основаны на информации за 2021 год. Задержка связана с необходимостью дождаться данных из 165 стран. Индекс состоит из пяти показателей, которые касаются размера государственного сектора, уровня верховенства закона, международной торговли или общего регулирования. Еще одним фактором является монетарная среда страны и инфляционная обстановка.

«Экономическая свобода в Чехии выросла, и это главная мысль, на которой мы должны сосредоточиться. После пяти лет, когда наша экономическая свобода сокращалась, нам удалось переломить эту тенденцию», — сказал Мартин Панек, директор Либерального института.

Чешская Республика улучшила свои показатели по четырем из пяти индикаторов индекса, при этом несколько ухудшилась инфляционная обстановка. В 2021 году, на который опираются публикуемые данные, инфляционная волна, пик которой пришелся на рубеж прошлого и нынешнего годов, в Чехии начала набирать обороты.

Финляндия и Швеция занимали 17-е место вместе с Чехией. Германия заняла 23-е место, Австрия — 28-е, Словакия — 41-е, Венгрия — 49-е, Польша — 59-е. По данным Либерального института, Чехия является самой свободной экономикой в Центральной Европе.

Впервые в рейтинге лидирует Сингапур. Он сменил Гонконг, который, согласно рейтингу, был самой свободной в экономическом отношении страной постоянно начиная с 1960 года. «Гонконг демонстрирует снижение уровня свободы уже несколько лет, и мы ожидаем, что это снижение продолжится», — прокомментировал Панек. По его словам, снижение уровня экономической свободы в Гонконге является результатом репрессий со стороны центрального правительства Китая.

В десятку стран с наихудшим рейтингом вошли Конго, Алжир, Аргентина, Ливия, Иран, Судан, Сирия, Йемен, Зимбабве и Венесуэла. Например, Северная Корея и Куба отсутствуют в рейтинге из-за отсутствия данных.











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