Инфляция в ЕС в августе снизилась до 5,9%, второй по величине показатель — в Чехии

В странах еврозоны уровень инфляции снизился с 5,3 до 5,2%. Это незначительное улучшение по сравнению с предварительным отчетом, опубликованным в конце августа, согласно которому инфляция в августе составила 5,3%. Предварительный отчет не включал данные по всему ЕС.

Наибольший вклад в общую инфляцию в еврозоне в августе внесли цены на услуги, — 2,41%. За ними следуют цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия, вклад которых составил 1,98 пункта.

По сравнению с июлем цены в ЕС выросли на половину процентного пункта. В еврозоне наблюдалось такое же увеличение по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали, что инфляция в еврозоне в августе останется на уровне 5,3%, а рост цен в месячном исчислении составит 0,6%.

Год назад, в августе 2022 года, инфляция в ЕС составляла 10,1%, причем в Венгрии — 18,6%, в Чехии — 17,1%. В еврозоне инфляция год назад составляла 9,1%.

Самый низкий уровень инфляции в августе этого года был зафиксирован в Дании, где он составил 2,3%, согласно методике Евростата. За ней следуют Испания и Бельгия (оба показателя — 2,4%). С другой стороны, самые высокие показатели инфляции были отмечены в Венгрии и Чехии, а третий по величине показатель — в Словакии (9,6%).

В 15 государствах — членах ЕС инфляция в августе снизилась по сравнению с июлем, в одном осталась без изменений, а в остальных 11 странах инфляция выросла.







Следите за новостями Чехии в соцсетях:





