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Правительство Чехии заморозит рост зарплат полицейских и госслужащих, десятки тысяч будут уволены

Анастасия Князева
19 сентября 2023
22:30
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Правительство Петра Фиалы скоро представит измененный проект государственного бюджета на следующий год. После нескольких предыдущих предложений кабинет министров, похоже, намерен более жестко подойти к вопросам зарплаты государственных служащих и их численности.
Планируется заморозить рост зарплат большинства из них, включая полицейских, пожарных, военнослужащих и гражданских служащих. Повышение зарплаты предусмотрено только для учителей. 
 
 Государство планирует в следующем году сократить объем фондов заработной платы на 2%, что подтверждает пресс-секретарь Министерства финансов Стефан Фоус в своем заявлении. 
 
«От имени Министерства финансов мы можем сказать, что в настоящее время, как и каждый год, в соответствии с предстоящим бюджетом мы готовим систематизацию служебных и рабочих позиций на следующий календарный год, в которой будет полностью учтено обязательство, вытекающее из консолидационного пакета, по сокращению объема средств на заработную плату на 2%», — сказал он.
 
По данным Чешского телевидения, в обновленном варианте проекта государственного бюджета произошли довольно существенные изменения. Расходы на заработную плату теперь должны сократиться на 8,5 млрд крон, или более чем на 3%. Численность государственных служащих должна быть сокращена на 21 000 человек.
 
«Пересмотр программ и упорядочение государственного управления является одним из ключевых приоритетов правительства Петра Фиалы, и коалиция согласовала обязательство по сокращению расходов на содержание отдельных ведомств, что также будет отражено в бюджете на следующий год, который в настоящее время обсуждается на уровне правительства. Когда кабинет министров утвердит его, мы, конечно, сообщим вам о деталях», — заявил пресс-секретарь правительства Вацлав Смолка.
 
Министерство финансов уже направило предложение в правительство на утверждение, но не захотело уточнять подробности. «Министерство сейчас не будет комментировать рабочий проект государственного бюджета на 2024 год, направленный на рассмотрение правительства. Политические переговоры еще продолжаются, и расходы по отдельным разделам бюджета могут измениться в деталях. Таким образом, окончательный вид бюджета будет публично представлен только после одобрения правительством, которое, как ожидается, обсудит бюджет на своем заседании 27 сентября», — сказал Фоус.
 
Представители других министерств также не захотели комментировать ситуацию. Однако, судя по проекту, миллиарды должны поступить в первую очередь в Министерство обороны, поскольку кабинет Фиалы поставил перед собой задачу тратить на оборону не менее 2% ВВП в связи с войной в Украине. Повышение доходов ожидает и чиновников Министерства труда и социальных дел, поскольку министерство готовится к увольнению ряда сотрудников, и их доходы, вероятно, будут разделены между оставшимися работниками. Станюра ранее заявлял, что целью является сокращение численности государственных служащих, а не их зарплат, некоторые могут даже получить прибавку. Государству просто не придется оплачивать вакантные должности.
 
Представители «Пиратов» и движения STAN, чьи министерства в наибольшей степени затрагиваются изменениями, выражают недовольство этим предложением. Ранее речь шла о Министерстве образования либо о Министерстве внутренних дел, в ведении которого находятся полицейские и пожарные. «Мы предполагали, что в ближайшие три года наберем 300 новых пожарных, но на данный момент это заморожено», — заявил в интервью телевидению Владимир Влчек, генеральный директор Чешской пожарно-спасательной службы.
 



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полиция пожарники

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