Эксперт: цена на электроэнергию в Чехии продолжит падать в течение двух лет, с газом проблем не будет

«Средняя цена электроэнергии на оптовом рынке с поставкой в 2023 году составляет около 250 евро (6 100 крон) за мегаватт-час (МВт-ч). Однако цены для конечных потребителей были ограничены на уровне около 175 евро (4 270 крон) за МВт-ч. Электроэнергия на 2024 год, скорее всего, будет продаваться по цене всего 150 евро (3 660 крон) за МВт-ч, а на 2025 год — по цене около 130 евро (3 170 крон) за МВт-ч», — сказал Макенауэр.

«Таким образом, для розничных потребителей в ближайшие два года мы можем ожидать снижения цены на электроэнергию примерно на 15% в годовом исчислении», — добавил он, подчеркнув, что цена на электроэнергию составляет около 60% от общей цены для розничных потребителей.

Цена электроэнергии тесно связана с ценой природного газа. Поскольку в обозримом будущем проблем с поставками газа в ЕС не предвидится, цена на него постепенно снижается. Макенауэр отметил, что ее дальнейшее развитие будет зависеть от действий политического представительства ЕС. «Сосредоточившись на долгосрочных контрактах, оно сможет опустить цены до значения, лишь немного превышающего средний показатель 2010–2021 годов», — добавил он.

Однако два фактора будут постепенно влиять на стоимость электроэнергии для населения. В 2024 году государство, скорее всего, перестанет оплачивать стоимость поддерживаемых источников электроэнергии за счет потребителей. Стоимость распределения и передачи электроэнергии также будет постепенно расти.

«Возвращение платежей на поддержку возобновляемых и других источников будет означать для мелких потребителей расходы в размере около 500 крон за МВт-ч. Рост затрат на распределение и передачу электроэнергии связан в этом случае с модернизацией и декарбонизацией энергетического сектора. А это будет зависеть от ее скорости. То есть, будет ли политическое представительство ЕС действовать поспешно при более высоких затратах или эффективно, но более медленно», — сказал Михал Макенауэр.

Скорость декарбонизации энергетики — главная тема конференции, которая является крупнейшей в своем роде в Чехии. По мнению экспертов, цели, поставленные Европейским союзом, слишком амбициозны и уже начинают упираться в физические и экономические пределы.

«Нет сомнений, что декарбонизация необходима. Но проблема заключается в слишком большом желании ускорить процесс, что снижает уверенность в том, что поставленные цели могут быть достигнуты. Небольшие проекты, поддерживаемые государством, мало что изменят, а крупные, такие как атомные или парогазовые, очень дороги и трудно финансируемы в условиях, когда трудно предсказать их отдачу», — отметил директор по стратегии EGU.

Он отметил, что результат 100-процентной декарбонизации стран ЕС может быть достигнут за счет снижения выбросов CO2 в остальном мире всего на 8%. Таким образом, декарбонизация должна координироваться на более глобальном уровне, сказал он, делая акцент на прогрессе Китая и Индии, а также развивающихся экономик Азии и Африки.











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