Анализ: война в Украине привела к снижению темпов роста экономики в Европе

После того как в феврале прошлого года российские войска вторглись на территорию Украины, Европа столкнулась с резким ростом цен на энергоносители и потрясениями на финансовых рынках. Показатели российской и украинской экономик также значительно снизились.

Изучая последствия войны для экономики Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии, авторы исследования пришли к выводу, что если бы Москва не напала на Киев, то в четвертом квартале прошлого года объем производства был бы на 0,1–0,7% выше. Напротив, уровень инфляции в каждой из этих стран был бы на 0,2–0,4% ниже, говорится в исследовании.

«Негативные последствия войны, вероятно, будут гораздо более значительными в средне- и долгосрочной перспективе, особенно для реального сектора экономики», — говорится в исследовании. «Через один-два года этот эффект, вероятно, будет примерно вдвое больше», — добавляют авторы.

Наиболее пострадавшей страной, по данным исследования, оказалась Германия. Ее валовой внутренний продукт (ВВП) был бы на 0,7% выше, а инфляция — на 0,4% ниже в четвертом квартале 2022 года, если бы Россия не вторглась в Украину, говорится в исследовании.

Сильно пострадала и Великобритания, где экономический продукт снизился на 0,7%, а инфляция выросла на 0,2%. Во Франции без конфликта инфляция была бы на 0,3% ниже, а ВВП — на 0,1% выше, в Италии инфляция была бы на 0,2% ниже, а ВВП — на 0,3% выше. Валовый внутренний продукт Швейцарии без войны был бы на 0,3% больше, а инфляция — на 0,4% ниже, добавляется в исследовании.

Поскольку этот конфликт находится ближе к Европе, чем предыдущие войны, страны Европы также больше пострадали от беженцев и дополнительных военных расходов, чем в прошлом.











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