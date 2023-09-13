Seznam Médium выложил открытое письмо в Райффайзен Банк по поводу аннулирования счетов российских эмигрантов
29 сентября 2023
14:00
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«У Райффайзена есть проблема, и называется она — Россия. Но закрытие банковских счетов невинных эмигрантов ее не решит», — пишет автор письма.
Уважаемый Райффайзен Банк,
Я являюсь одним из ваших давних клиентов. Недавно я получил известие о том, что Ваш банк начал массово закрывать счета тех своих клиентов в Чехии, которые являются гражданами России, причем немедленно и без возможности обжалования.
Вы также поступили с несколькими людьми, которых я знаю лично: эмигрантами, которые постоянно проживают и работают в Чехии, не одобряют военную агрессию России и не имеют ничего общего с преступным российским государством, кроме того, что они являются его невольными гражданами. Самовольно аннулировав их банковские счета, Вы тем самым осложнили жизнь ни в чем не повинным людям, которым и без того приходится нелегко.
И все это происходит в условиях, когда один из ваших дочерних банков продолжает вести бизнес в России, платит там значительные налоги и тем самым фактически спонсирует российскую агрессию против Украины. Да, у Raiffeisen есть проблема, и она называется Россия. Но закрытие банковских счетов безвинных граждан здесь, в Чехии, не решит проблему. Если вы действительно хотите избавиться от связей с Россией, то у вас есть только один вариант: просто прекратить вести там бизнес.
Ваше поведение неэтично, причем вдвойне: с одной стороны, вы вливаете деньги в российскую военную машину, а с другой — несправедливо относитесь к российским эмигрантам, как будто все они априори являются преступниками. Так кто же здесь преступник?
Итог: я больше не могу быть вашим клиентом. Я не являюсь и никогда не являлся гражданином России, поэтому как клиент я вам, наверное, подхожу, но подходите ли вы мне как банк? Вы уже доказали, что можете совершать нечестные действия. Так что пора менять банк. До свидания!
Автор: Péťa Vázičkin
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