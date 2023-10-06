С чешской кроной он расстался бы в одно мгновение. «Она не имеет никакого значения, ею управляют другие», — говорит глава Linet

Текущую ситуацию в области промышленности руководитель компании Linet Томаш Коларж характеризует как «переменную облачность»: «Здесь не нужно действовать импульсивно, нужно глубоко задуматься о том, как начать мыслить стратегически и обрести независимость в ситуации, когда нам пришлось столкнуться с рядом кратковременных кризисов».

О том, что Чехия находится на перепутье и необходимы перемены, Коларж говорит уже давно. Но теперь эта критическая дискуссия охватила все слои общества. «Хорошо, что эти темы поднимаются и обсуждаются», — говорит он, добавляя, что чехи должны быть готовы к долгому пути.

«Может пройти одно или два десятилетия, прежде чем мы сможем сказать: "Да, мы работаем как независимая экономика, и мы действуем правильно"», — говорит он, добавляя, что то, как трансформировалась Ирландия, может стать историческим примером для Чехии.

Без государства бизнес не сдвинется с места

Он считает, что у Чехии и чешских компаний есть потенциал для управления этими изменениями. Однако он предупреждает, что ничто не возникает из ниоткуда и правительство должно помочь сформировать уверенные в себе компании с собственными продуктами, которые будут успешны на новых рынках.

«Какое бы правительство ни было и каким бы оно ни было, оно должно создать условия, чтобы у нас был такой шанс. Мы не одиноки в этом вопросе, и все правительства вокруг нас думают так же. Речь идет о десятках мер, которые необходимо принять, и тогда, возможно, мозаика сложится», — добавляет он.

Речь идет не только о долгосрочных условиях, таких как изменение системы образования, но и о быстрых, незамедлительных действиях.

«Есть ряд мер, которые можно внедрить относительно быстро и которые не имеют многолетнего горизонта, но мы должны критически их обдумать. Я думаю, что у правительства остался последний год, когда оно может предпринять какие-то серьезные шаги, потому что потом оно будет готовиться к выборам, так что я думаю, что мы находимся в самом начале пути. Если мы хотим что-то сделать, мы должны сделать это сейчас», — сказал Коларж, уточнив, что одним из таких шагов является решение проблемы нехватки кадров.

Правительство вставляет палки в колеса

«Я вообще не понимаю, почему правительство вставляет палки в колеса, а мы не можем привезти нужных людей. Мы можем их найти, мы можем с ними договориться, но потом год ждем каких-то бюрократических мер, и в итоге ничего не получается. Сейчас говорят об увеличении квот, но увеличение квот не устранит этот безумный бюрократический процесс», — сказал Коларж.

Еще один из десятков, а может быть, и сотен возможных шагов — это введение евро. Уже сегодня компании берут кредиты практически только в евро и торгуют в евро даже между собой. Однако для государства это пока не является проблемой.

«Прошлое правительство не занималось этим вопросом только потому, что это не популистская тема и рядовому гражданину она безразлична, может быть, он ее немного боится. Может быть, был и внутренний конфликт интересов в отношении евро. Правительство пришло к власти, заявив, что евро даже не обсуждается. Словаки сделали это, хорваты сделали это, а теперь мы просто будем оправдываться, что нам в данный момент не до этого», — сказал Коларж, добавив, что это было бы существенным подспорьем для предпринимателей.

«Чешская экономика — это экспортная экономика, и волатильность курса чешской кроны по отношению к евро или других валют по отношению к чешской корне была относительно высокой в последние три года. Нам очень трудно защищаться от этого», — говорит Коларж. Конечно, существуют различные инструменты, но они гораздо медленнее, чем колебания кроны.

«На самом деле, в пространстве Центральной Европы крона вообще не имеет никакого значения. Она движется в зависимости от того, что говорит банк Польши, что говорит ФРС США или Европейский центральный банк. Но она совершенно не реагирует на то, что говорит Чешский национальный банк, поэтому для нас она просто потеряла смысл».

«Но, конечно, нам приходится платить людям в чешских кронах, и мы также платим большую часть наших налогов в чешских кронах. Это нежелательная динамика. У вас расходы в кронах, а продаете вы в евро. Каждый месяц это происходит по-разному. Например, в прошлом году по итогам полугодия мы получили 3 млн прибыли от курсовой разницы, а в конце года — 6 млн убытка от курсовой разницы. Для нас это огромные деньги, и они просто исчезают. И мы ничего не можем с этим поделать».













Следите за новостями Чехии в соцсетях: