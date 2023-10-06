Центробанк не в себе, говорят чешские предприниматели о снижении инфляции
7 октября 2023
11:00
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По прогнозам Чешского национального банка (ЧНБ), в первой половине 2024 года инфляция приблизится к 2%. Однако чешские компании, за редким исключением, не разделяют этот сценарий. Большинство из них ожидает, что инфляция будет гораздо выше.
Чешский национальный банк (ЧНБ) убежден, что в следующем году инфляция в стране резко снизится. «У меня для вас хорошие новости. В первой половине следующего года мы уже ожидаем низкую инфляцию — около 2%», — заявил глава ЧНБ Алеш Михл в недавнем интервью Prima TV. Два процента — это целевой уровень инфляции, установленный центральным банком.
В августе инфляция в годовом исчислении замедлилась до 8,5%, что на три десятых меньше, чем в июле. Ожидается, что инфляция замедлится и в сентябре. Свежие данные по инфляции будут опубликованы Чешским статистическим управлением на следующей неделе, и этот показатель должен составить около 7%, по крайней мере, как предполагалось в последнем августовском прогнозе центрального банка.
Чуть менее оптимистично, чем губернатор Михл, настроены макроэкономисты и аналитики финансовых рынков, которых ЦНБ опрашивает в рамках исследования инфляционных ожиданий.
По результатам нового опроса, проведенного в сентябре, они ожидают, что в течение года инфляция составит в среднем 2,7%. Затем она может замедлиться до 2,4% в трехлетней перспективе. Таким образом, оба показателя все еще находятся в пределах допустимого диапазона плюс-минус один процентный пункт от целевого уровня инфляции.
Компании видят это по-разному
Однако оценки ряда чешских компаний кардинально отличаются от сценария Михля относительно скорейшего возвращения инфляции к целевому уровню ЦБ.
«Мы можем приблизиться к целевому уровню инфляции только благодаря необычайной креативности Чешского статистического управления и ЧНБ», — считает Кирилл Свозил, чья компания Fenix Group работает в секторе отопительных систем.
И он не одинок. Например, Квидо Штепанек, владелец компании Isolit-Bravo, считает, что ЧНБ в своих оценках оторвался от реальности. «Я ожидаю или надеюсь, что в следующем году инфляция не подскочит до 20%, а будет где-то в пределах 10%», — говорит он.
«Мы все надеемся на резкое снижение инфляции в следующем году. Но мы предпочитаем не закладывать 2% в наши планы и бюджет на 2024 год. Это будет скорее приятным сюрпризом», — говорит Яна Кремлова, основатель компании «Алика», крупнейшего в стране переработчика орехов.
Другие компании, с которыми связался SZ Byznys, также ожидают инфляцию на более высоком уровне. И их заявления показывают, что они не доверяют оценкам ЧНБ, что в конечном итоге может создать «проблемы» для центральных банкиров, как видно из опубликованного в пятницу протокола последнего заседания центрального банка.
Так, член совета Карина Кубелкова заявила на заседании, что если инфляционные ожидания не будут закреплены на уровне 2%, то это может замедлить снижение инфляции к целевому уровню. По мнению членов совета Яна Прохазки и Томаша Холуба, недостаточная фиксация инфляционных ожиданий может отразиться на январской переоценке.
Другими словами, если компании ожидают, что инфляция будет на более высоком уровне, чем ЧНБ, то они также ожидают, что в будущем им придется повышать цены на свою продукцию или услуги, чтобы компенсировать растущие издержки. В результате внутренняя инфляция может значительно превысить допустимый уровень или даже начать вновь ускоряться.
На динамику инфляции будут влиять, в частности, рост заработной платы или динамика цен на электроэнергию в связи с переносом платы за возобновляемые источники энергии на потребителей.
Свет в конце тоннеля
Один из крупнейших европейских девелоперов, компания CTP, также рассчитывает на инфляцию в 4% в следующем году.
«Высокая инфляция — это вызов, особенно для наших клиентов. Однако наши договорные положения об инфляции дают нам уверенность и позволяют лучше планировать. Мы работаем с нашими клиентами, чтобы найти решения, которые помогут им лучше справляться с проблемами инфляции и экономической ситуации», — сказал Якуб Кодр, директор по продажам CTP.
С другой стороны, некоторые фирмы видят воображаемый свет в конце туннеля и считают оценку центрального банка реалистичной. К их числу относится, например, группа компаний Promet, финансовый директор которой Мартин Камарад ожидает, что инфляция снизится до приемлемого уровня в течение года.
«Мы считаем, что в годовом выражении потребительская инфляция снизится до нижних границ одного процента, может быть, даже до двух процентов. Месячное выражение инфляции в 2023 году, которое мы считаем лучшим отражением текущей ситуации, предполагает стабилизацию инфляции», — сказал он в интервью SZ Byznys.
«Но наше положение малой открытой экономики делает нас уязвимыми для внешних стимулов, которые могут внезапно перетасовать карты. Но в любом случае, актуальность этого показателя для нас ограничена. Скорее, мы внимательно следим за текущей динамикой цен на наши производственные ресурсы и индексов цен производителей за месяц», — добавляет он.
Сантехнический гигант Siko также относительно оптимистично смотрит на динамику потребительских цен. «Еще в январе этого года я прогнозировал годовую инфляцию ниже 5% на рубеже 2023/2024 годов, и, возможно, она будет еще лучше. В январе следующего года я ожидаю годовую инфляцию на уровне 2-3% и не предполагаю ее дальнейшего роста, если только не появится новый «черный лебедь», — резюмирует исполнительный директор компании Томаш Вала.
По мнению ЧНБ, решающее значение для дальнейшего развития инфляции будет иметь начало следующего года, когда инфляция должна резко снизиться и вернуться в полосу допустимых значений после статистического воздействия энергосберегающего тарифа и высокой базы после резкого роста цен в начале этого года (инфляция будет сравниваться с его воздействием).
Центральный банк также ожидает, что фискальная консолидация (например, налоговые изменения, введенные правительством) и ослабление напряженности на рынке труда будут способствовать замедлению инфляции в течение следующего года. Однако цены на энергоносители остаются существенной неопределенностью.
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