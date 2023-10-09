В сентябре инфляция в Чехии еще больше замедлилась и опустилась ниже семи процентов

Уровень инфляции оказался на 0,3% ниже прогноза Национального банка Чехии (ЧНБ), сообщило во вторник Чешское статистическое управление.

По сравнению с августом снизились цены на продукты питания, в то время как цены на топливо выросли из-за роста цен на нефть на мировых рынках и ослабления курса кроны по отношению к доллару США, за который Чехия покупает это сырье.

Однако в следующем месяце годовая инфляция может вновь ускориться и превысить порог в 9%, как ожидают некоторые аналитики. Это связано с тем, что сравнение будет вестись с периодом, когда начал действовать прошлогодний энергосберегающий тариф, который в статистике инфляции аналитики учитывают как снижение цен. Поэтому сравнительная база будет ниже.

Возобновление снижения инфляции ожидают в ближайшие месяцы, к началу следующего года. Такой сценарий предусматривает и Центральный банк, который считает, что инфляция приблизится к целевому уровню в 2%. Однако многие чешские компании считают иначе: по их мнению, инфляция не сможет легко вернуться к целевому уровню ЦБ.

«В сентябре потребительские цены в восьмой раз замедлили свой рост в годовом исчислении — ниже 7%. Это был самый низкий уровень с декабря 2021 года», — заявила Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления.











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