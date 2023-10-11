«Цветы радуют людей, давайте снизим на них налог». Как чешские депутаты обсуждали пакет консолидации

Третье чтение уже обсуждалось палатой в течение трех дней. Однако, согласно Регламенту, окончательное голосование может проводиться только в среду и пятницу с 9 до 14 часов. Поэтому коалиция предложила депутатам провести заседание в среду и после 14.00.





Алена Шиллерова наложила на него вето от имени партий ANO и SPD. «Мы не будем помогать правительству с увеличением налогов», — подчеркнула она. В связи с этим Бенда предложил депутатам установить фиксированное время для голосования в третьем чтении. Это произойдет в пятницу в 11 часов утра. Все 95 присутствовавших представителей коалиции проголосовали «за». Оба оппозиционных движения были против.





О том, что коалиция будет настаивать на фиксированном времени голосования, уже во вторник намекнул глава депутатского объединения TOP 09 Ян Якоб. Он сказал, что цель — провести голосование на этой неделе.





«Учитывая время и сроки, пакет должен быть обсужден в Сенате, и президент также должен иметь достаточно времени, чтобы выразить свое мнение», — пояснил Якоб.





Оппозиция считает, что это не демократично. Они думают обратиться в Конституционный суд. Проект, подготовленный министром финансов Збынеком Станюрой (ODS), предусматривает сокращение дефицита бюджета в следующем году на 97 млрд. крон. Оппозиционные движения ANO и SPD не согласны с этим предложением и представили десятки поправок. Кроме того, они пытаются воспрепятствовать обсуждению пакета. Для участия в дебатах в пятницу зарегистрировано 69 законодателей.





В начале пленарного заседания в среду Якуб Михалек выступил в защиту пакета, но затем на трибуну поднялся глава ANO Андрей Бабиш.





«Я понимаю, что вы сердитесь, но мне нужно кое-что сказать», — обратился он к своим депутатам. «Аленка была расстроена, она хотела говорить. Я собираюсь рассказать вам о новом тоталитаризме», — продолжил он.





«Господи, это ужасно», — сказал Михалек про выступление Бабиша и между ними завязался конфликт. Позже выступили рядовые депутаты, которые защищали свои поправки.





Досталова: Люди чувствуют себя счастливее с цветами

«Люди, у которых дома есть цветы, чувствуют себя более счастливыми и расслабленными. Благодаря этой положительной энергии уменьшаются страдания от стресса и депрессии. С цветами должны ассоциироваться такие положительные эмоции, как благодарность, надежда, любовь, мир. Окружение себя цветами способствует счастью, благополучию, спокойствию и иммунитету», — процитировала на пленарном заседании исследование Международной ассоциации садоводства заместитель председателя Палаты депутатов Клара Досталова (АNО).





«Цветы — идеальный утренний заряд бодрости для людей, которые в первые часы настроены менее позитивно. Давайте окружим себя цветами, и мы почувствуем себя более радостными и любящими», — призвала она депутатов. Министру финансов Збынеку Станюру (ODS), по ее словам, она собирается преподнести огромный букет: «Я бы хотела, чтобы он каждый день смотрел на него и думал о том, что он делает для жителей республики».





Таким образом, она попросила депутатов поддержать ее поправку к консолидационному пакету, согласно которой срезанные цветы будут облагаться не базовой 21-процентной, а льготной 12-процентной ставкой НДС.





Инвестиционный фонд ее босса Андрея Бабиша (ANO) владеет контрольным пакетом акций сети цветочных магазинов Flamengo. Однако Досталова отрицает, что именно по этой причине она борется за снижение ставки НДС.













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