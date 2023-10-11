Карты чешской компании FreePay не работают. Клиенты не могут получить деньги уже больше недели

Компания, расположенная на Водичковой улице в Праге, сообщила об этом на своем сайте, не конкретизировав подробности. Утверждается, что перебои возникли на стороне партнера. Дозвониться до компании невозможно, на электронные письма никто из сотрудников не отвечает.

«У меня на карточке 10 000 крон, и я не могу получить к ним доступ уже больше пяти дней», — рассказал Роман Гаек, клиент из Ческе-Будеевице. По его словам, система фактически работала как электронный кошелек.

«Там никого нет»

Клиент отправлял деньги, и компания пополняла его карту, которой можно было расплачиваться и пользоваться в банкоматах. За это компания взимала немалую комиссию.

«У меня тоже есть их карта, но в компании никто не отвечает. Один из начальников компании позвонил мне со скрытого номера и сказал, что у них большая проблема и пока она не будет решена, их не будет в офисе», — сообщил сотрудник здания, где расположена компания. Он подтвердил, что недовольные клиенты приходят с прошлого понедельника.

«Одна мама с коляской слезно уверяла, что на ее карте лежит 20 000 крон», — добавил администратор. Дана Соякова из Праги тоже опечалена: на ее карточке FreePay лежит 15 000 крон. Она признается, что воспользовалась предложением потому, что на ее стандартный банковский счет было наложено взыскание. «Раньше я получала около 17 000 крон в месяц», — сказала Дана.

«Они брали 700 плюс 90 крон за ведение счета у них и еще 90 — за исходящие платежи», — добавила Соякова.

Вечером в понедельник компания Prepaid Solutions разослала клиентам уведомление о том, что если перебои не будут устранены до вторника, то «в среду начнется процесс отправки средств на указанные владельцем счета». Во вторник деньги по-прежнему нельзя было ни снять, ни потратить по карте.

Компания Prepaid Solutions имеет лицензию Чешского национального банка как эмитент малых электронных денег. Пресс-секретарь Центрального банка Петра Крмелова подтвердила, что она проинформировала органы надзора за финансовыми рынками о текущих трудностях компании.

«Однако в силу предусмотренного законом обязательства о неразглашении мы не можем раскрыть более подробную информацию», — добавила она. Пока неясно, сколько человек затронула эта проблема. Министерство финансов также изучает жалобу. В четверг некоторые из пострадавших клиентов планируют встретиться, чтобы выработать единую позицию.

Без идентификации

На своем сайте компания Prepaid Solutions, в частности, утверждает, что предлагает «полнофункциональную платежную карту, не требующую банковского счета, с помощью которой можно снимать деньги в банкоматах и расплачиваться в торговых точках по всему миру». Также утверждается, что карту можно приобрести через электронный магазин без идентификации. Более мелким серым шрифтом указано, что карта выпущена компанией Monavate Limited по лицензии Mastercard. На карте также напечатан логотип Mastercard. Деньги выдавались через банкоматы компанией Prepaid Solutions.

В списках на сайте Justice.cz указано, что председателем правления является Давид Тацл, проживающий в пражском районе Жижков, а членом правления — Мартин Бек из района Винограды.













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