«Зеленая» энергия будет стоить сотни миллиардов. Чехия не готова, люди заплатят больше

Амбициозные климатические цели Европейского союза, постепенная децентрализация энергетического сектора и отказ от угля. Возобновляемые источники энергии, получающие энергию в основном от солнца или ветра, будут играть важную роль в достижении целей в этих областях. Они уже сейчас ставят перед чешским энергетическим сектором серьезные задачи, требуя увеличения инвестиций в распределение или изменения схемы подключения новых источников.

Интеграция «зеленых» источников в энергосистему страны уже стала проблемой: в некоторых местах страны мощности энергосистемы заполнены по крайней мере на этот год, а количество запросов на подключение новых возобновляемых источников растет.

Неподготовленные политики

В связи с этим электросети должны освободить место для новых источников. Свободные мощности сокращаются в связи со вторым солнечным бумом в стране, который начался во второй половине 2021 года.

«Мы пришли к ситуации, когда люди хотят располагать фотоэлектрическими установками, но распределительная сеть к этому не готова. Политика в целом не дала возможности подготовиться к тому развитию возобновляемых источников энергии, которое происходит сейчас», — говорит Ян Крчмарж, директор Ассоциации солнечной энергетики.

Вопрос в том, сколько новых возобновляемых источников энергии будет добавлено в сеть, насколько будут заполнены мощности и сколько места будет создано для дополнительных источников.

В будущем количество подключенных источников будет расти, хотя и медленнее, чем в последние два года. К концу года мощность подключенных источников должна превысить 1 ГВт (1000 МВт), считает Ассоциация солнечной энергетики. К 2030 году, по ее реалистичным оценкам, установленная фотоэлектрическая мощность должна достигнуть 2,2 ГВт.

Этот год также станет рекордным. Например, в крупнейшем распределительном районе Чехии, обслуживаемом компанией ČEZ Distribuce, только за первое полугодие этого года к сети было подключено рекордное количество новых источников — 27 628, а всего было подано более 35 600 заявок. Подавляющее большинство новых генерирующих установок — это микрогенераторы до 10 кВт пиковой мощности.

Не отстают и другие дистрибьюторы. В Праге на территории дистрибуции PRE было введено в эксплуатацию 1 705 новых источников мощностью 13,7 МВт.

Для того чтобы освободить место для новых источников в сети в будущем, ее придется модифицировать, что обойдется в миллиарды крон. В предыдущие годы это уже обходилось в десятки миллиардов ежегодно.

По оценкам Управления по регулированию энергетики (ERÚ), общий объем инвестиций составит десятки миллиардов крон за трехлетний период. По данным ERO, поставщики электроэнергии уже должны инвестировать сотни миллиардов крон в изменения в сетях в течение следующих десяти лет.

Целых 400 млрд

«Конечно, это будет зависеть от того, какие мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) будут реально внедрены. Хотя в последние годы наблюдается резкий рост интереса к новым установкам, даже заключенные договоры на подключение не являются точным ориентиром, поскольку не все проекты в итоге реализуются», — предупреждает пресс-секретарь ERÚ Михал Кеборт.

По оценкам дистрибьюторов и Министерства промышленности и торговли (MPO), общий объем инвестиций к 2030 году составит от 350 до 400 млрд.

Эта сумма будет направлена в первую очередь на модернизацию, укрепление и обслуживание системы распределения и передачи электроэнергии. «Часть этой общей суммы связана со строительством новых генерирующих станций (возобновляемые источники энергии). Здесь дистрибьюторы предусматривают инвестиции в размере 90 млрд чешских крон до 2030 года», — уточнил представитель MPO Марек Вошахлик.

Увеличение инвестиций будет постепенно отражаться в конечных ценах на электроэнергию для потребителей. Насколько вырастет цена за распределение, которую платят домохозяйства и предприятия, при расчете цен на электроэнергию, будет зависеть от поддержки государством развития энергосистемы, возможностей хранения электроэнергии и расширения инструментов управления производством и потреблением энергии.

Люди будут платить больше

«Укрепление распределительной сети будет постепенно отражаться в ценах на электроэнергию для конечных потребителей в виде амортизации вложенных инвестиций. Поэтому укрепление распределительной сети не приведет к резкому росту цен на услуги по распределению электроэнергии», — говорит Кеборт.

ČEZ Distribuce инвестирует в укрепление сети 16 млрд крон в год. PREdistribuce инвестирует в укрепление сети более 2 млрд крон и намерена с каждым годом увеличивать свои инвестиции на 10%.

Необходимые изменения в распределительной системе также будут субсидироваться государством. В настоящее время MPO ведет подготовку двух тендеров для местных распределительных компаний. «Один тендер будет направлен на увеличение возможностей подключения ВИЭ, а другой — на энергосбережение», — пояснил Вошалик. Еще 6,695 млрд будет выделено из программы REPowerEU на укрепление распределительных сетей и повышение их связности в связи с развитием возобновляемых источников энергии.

Дисбаланс между спросом и предложением

За рубежом также растет мощность ВИЭ, подключенных к сети. Однако их выработка зависит от природных условий, то есть от достаточного количества ветра или солнечного света. В солнечную погоду все фотоэлектрические станции производят электроэнергию одновременно, и сеть может оказаться перегруженной.

«Если энергии так много, что мы не можем ее в этот момент потреблять или хранить, то ее цена на рынке значительно снижается и даже может быть отрицательной», — говорит Павел Чада, директор компании EG. D.

Если в обычных условиях производители будут получать от энерготрейдеров плату за непотребленную энергию, то в периоды низкого спроса и высокого производства они будут платить за излишки, поступающие в сеть. «Я думаю, что это будет стимулом для инвесторов и операторов не поставлять энергию в этот конкретный момент», — считает Чада.

В этом случае может возникнуть несоответствие между производством и потреблением энергии фотоэлектрическими станциями, что Чехия уже испытала один раз — в этом году в пасхальный понедельник. «Помимо перепроизводства солнечных станций, тогда не оправдался прогноз соотношения потребления и производства. Мы начали отключать фотоэлектрические станции от сети, поскольку энергии было так много, что ее невозможно было потребить», — поясняет Када.

Кризисный пасхальный понедельник повторится

Поскольку в других европейских странах также наблюдался избыток производства, отправить электроэнергию за границу не представлялось возможным. «Поэтому диспетчерский центр CEPS был вынужден ввести в действие план сокращения потребления электроэнергии для поддержания сбалансированного баланса мощности в чешской энергосистеме», — говорит представитель CEPS Лукаш Грабал.

Эксперты, однако, сходятся во мнении, что это не последний случай возникновения проблем, подобных той, что произошла в пасхальный понедельник. Она может повториться в связи с ростом числа ВИЭ, и даже, по мнению ČEPS, в будущем нельзя полностью исключить активацию плана сокращения мощности.

«Его использование можно предположить в отдельных случаях, когда сойдутся несколько неблагоприятных факторов и стандартных инструментов будет недостаточно для поддержания энергобаланса», — говорит Грабал.

Новые трансформаторы помогут

Предотвратить отключение «зеленой» энергетики может распределительная сеть. Ее операторы планируют в ближайшие годы реализовать проекты стоимостью в миллиарды крон, чтобы освободить место для новых источников. В частности, они укрепляют кабельные сети на низком, высоком и очень высоком уровнях напряжения, строят «умные» подстанции и подстанции.

«Среди наших крупнейших инвестиций — новая узловая трансформаторная подстанция в Детмаровице, новая линия 110 кВт Поличка-Свитавы, новая трансформаторная подстанция в Пышелах и другие», — говорит представитель ČEZ Distribuce Соня Холингерова.

Помимо новых линий, EG. D хочет построить к 2030 году две подстанции очень высокого напряжения между Пелгржимовым и Табором и около Годонина. «Они должны помочь нам в управлении электроэнергией и мощностями в сети», — говорит Чада.

Новые проекты будут также постепенно строиться в Праге, где сеть более надежна, чем в других распределительных системах. «К ним относятся, например, недавно открытая трансформаторная подстанция в Сливенце, полная реконструкция трансформаторных подстанций в Мехолупах, Кличове и Стодулках, а также усиление процесса преобразования на ряде подстанций в виде замены трансформаторов», — говорит представитель PREdistribuce Карел Ганзелка.

Решением проблемы являются аккумуляторы, которых у Чехии нет

Однако в дополнение к этим проектам необходимо создать мощности, позволяющие накапливать или хранить выработанную электроэнергию для последующего использования. Дистрибьюторы и сторонники «зеленых» источников согласны с тем, что мощности для хранения электроэнергии в Чехии недостаточны.

Крчмарж считает, что частично проблему недостаточной мощности энергосистемы можно решить с помощью аккумуляторных батарей. За рубежом они уже помогли решить ситуацию, подобную той, что произошла в Чехии в пасхальный понедельник.

«Проблема в том, что у нас в Чехии не хватает аккумуляторов, — говорит Крчмарж. — Хотя почти 95% фотоэлектрических установок в домах оснащены аккумуляторами, на крупных объектах их не хватает».

«Поэтому за рубежом на порядок меньше ветряных и фотоэлектрических электростанций было остановлено по сравнению с установленной мощностью, так как у них было достаточно аккумуляторов, а у нас, к сожалению, нет», — добавляет Ян Фоусек, исполнительный директор Ассоциации AKU-BAT.

В Чехии 51% электрогенераторов мощностью от 10 до 100 кВт-ч оснащены аккумуляторами, а для электрогенераторов мощностью до 1000 кВт-ч аккумуляторы установлены только в 15,7% случаев. Это означает, что только одна из 13 крупных фотоэлектрических станций имеет место для хранения произведенной энергии. Остальные вынуждены отправлять излишки в сеть.

«В Чехии есть несколько крупных батарей. Они либо подключены к тепловым электростанциям, либо являются действующими пилотными проектами. Особенно корпорации и корпоративные клиенты сталкиваются с тем, что дистрибьютор позволит установить меньшую мощность, чем хотелось бы заводу, и завод будет потреблять меньше электроэнергии, которая уже есть в сети», — говорит Крчмарж.

Необходимость увеличения емкости накопителей будет зависеть от строительства новых возобновляемых источников энергии в будущем. «К 2030 году для обеспечения базовой нагрузки и сглаживания кратковременных колебаний в энергосистеме потребуются аккумуляторные системы мощностью от сотен МВт до менее ГВт», — считает Фаусек.

Кроме того, хранение энергии не закреплено в чешском законодательстве, что воспринимается представителями отрасли как отрицательный момент. Это должно быть исправлено поправкой к Закону об энергетике, так называемым Lex OZE III, которую Министерство промышленности и торговли внесло в сентябре на процедуру межведомственных комментариев.













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