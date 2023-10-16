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Обзор по Чехии: как выросли цены большинства производителей в сентябре

Анастасия Князева
16 октября 2023
21:30
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В сентябре цены большинства производителей в Чехии продолжали расти. Цены промышленной продукции выросли на 0,8% в годовом исчислении, строительства — на 3,7%, услуг — на 5,1%. В сельском хозяйстве, хотя цены упали, их снижение замедлилось до 13,4%. Таковы данные, опубликованные сегодня Чешским статистическим управлением (ČSÚ). Цены производителей указывают на будущую динамику цен для потребителей.
 
Большинство цен производителей стабильно растет уже несколько лет. Например, в сфере рыночных услуг рост продолжается с 2016 года, а в промышленности и сельском хозяйстве цены растут примерно с начала 2021 года. Рост цен в сельском хозяйстве был прерван в мае этого года, когда цены упали, и с тех пор до сентября их снижение ускорялось. Однако после падения цен в сельском хозяйстве на 16,4% в августе в сентябре оно замедлилось, и цены на сельскохозяйственную продукцию за месяц фактически выросли. «В месячном сравнении цены выросли менее чем на 2% после семи месяцев снижения. Однако в годовом исчислении они продолжили падать», — сказал Владимир Климеш, руководитель отдела статистики промышленных цен и внешней торговли ČSÚ. 
 
По сравнению с прошлым годом цены в сельском хозяйстве снизились как в растениеводстве, так и в животноводстве. В растениеводстве они сократились на 17,9%, причем масличные культуры и зерновые подешевели на 34,4 и 32,2% соответственно. Зато свежие овощи подорожали на 9,6%, фрукты — на 15,2%, картофель — на 58,3%. В животноводстве цены снизились на 5,7%. Так, цены на молоко снизились на 16,1%. Цены на свинину выросли на 14,7%, на яйца — на 11%, на мясо птицы — на 2,5%. 
 
В промышленности цены на электроэнергию, газ, пар и кондиционирование воздуха выросли на 4,4% по сравнению с предыдущим годом, а на уголь — на 67,1%. Автотранспорт подорожал на 3,5%. В целом цены на энергоносители выросли на 3,8%, а без учета энергоносителей цены производителей промышленной продукции снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим годом. Цены на кокс и нефтепродукты, основные металлы снизились на 16,2%, а цены на древесину, изделия из нее и пробки упали на 20,4%. 
 
В строительном секторе цены на материалы и изделия снизились незначительно — на 0,1%. На рынке услуг для предприятий цены на услуги по трудоустройству выросли на 22,9%, на почтовые и курьерские услуги — на 13,2%, на программирование — на 7,2%, на риелтерские услуги — на 6,8%. Рекламные услуги, напротив, подешевели на 1,5%. Таким образом, цены на рыночные услуги для предприятий, не включающие рекламные услуги, выросли на 5,5%. 
 
В месячном исчислении цены производителей сельскохозяйственной продукции выросли на 1,7%. Цены производителей промышленной продукции выросли по сравнению с августом на 0,3%, а цены в строительстве — на 0,2%. Цены на рыночные услуги для предприятий выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. 
деньги экономика Чехия
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