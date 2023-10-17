Чешский миллиардер: Европа совершила три ошибки и теперь не может конкурировать с США и Китаем

17 октября бизнесмены и экономисты собрались на международной конференции Shi!fts, организованной газетой e15 совместно с J&T Bank. В рамках нескольких дискуссионных панелей они поделились своими взглядами на бизнес и современную мировую экономику.

В дневной части программы выступил Даниэль Кршетинский, финансист и второй самый богатый чех по версии Forbes. Глава энергетического промышленного холдинга (EPH), а также совладелец футбольных клубов AC Sparta Prague и West Ham United, открыл дискуссию критикой европейской энергетической политики и призывом к рациональному подходу к декарбонизации. По его мнению, Европа совершила три фундаментальные ошибки, которые подорвали ее конкурентоспособность и эффективность.

«Первая — это постановка амбициозной цели по декарбонизации без рационального обоснования путей ее достижения. "Зеленая сделка" стала вопросом ценностей, и это ошибка в энергетическом секторе. Энергетику нельзя делать на основе ценностей, идеологии или эмоций», — сказал Кршетинский.

Второй ошибкой, по его словам, является преждевременное и чрезмерное инвестирование в возобновляемые источники энергии, такие как фотовольтаика, до того, как была создана необходимая инфраструктура. Тем самым, по словам Кршетинского, Европа отказалась от технологического лидерства и позволила Китаю доминировать в этой области. «Огромные суммы денег не привели к практическим результатам», — подчеркнул он.

Третьей ошибкой, по мнению чешского бизнесмена, является недостаточное обеспечение конкурентоспособности Европы по отношению к США. Он отметил, что цена мегаватт-часа газа в США составляет 11–12 евро, а в Европе — 50 евро. Аналогично, цена электроэнергии в США составляет 40 евро, а в Европе — 140 евро. «Мы не защищаем свою конкурентоспособность в Европе», — предупредил он.

Кршетинский предложил Европе использовать другой подход к декарбонизации. «Это не означает, что не нужно снижать выбросы, но нужно делать это рационально и эффективно», — отметил он.

Даниэль Кршетинский — одна из самых влиятельных фигур в чешском бизнесе и один из самых богатых людей. Он контролирует ряд промышленных, торговых, финансовых и медийных компаний в стране и за рубежом. Хотя он в основном ассоциируется с энергетической отраслью, с точки зрения доходов ключевым бизнесом для него в настоящее время является розничная и оптовая торговля и логистика. По операционной прибыли EPH составляет половину империи Кршетинского.

В последнем рейтинге журнала Forbes он занимает второе место среди самых богатых чехов с состоянием 9,2 млрд долларов США (более 200 млрд крон). В глобальном рейтинге Forbes он занимает 208-е место.