Правительственный пакет мер жесткой экономии: что изменится?

Повышение налогов и сборов

Пакет мер предусматривает повышение налога на прибыль организаций до 21%. Также увеличиваются взносы за социальное и медицинское страхование для самозанятых. Налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей увеличится с 25 до 40% от средней заработной платы. При этом самозанятые должны платить не менее 55% вместо нынешних 50% от налоговой базы.

Пакет также отменяет около 20 льгот, таких как компенсация за пребывание ребенка в детском саду или скидка для студентов. Кроме того, уменьшается налоговая льгота для супругов.

Изменение ставок НДС

Вместо нынешних трех ставок будет только две: 12 и 21%. Коалиция хочет сделать сбор налогов более эффективным. От налога будут освобождены книги. Продукты питания, медикаменты, а также печатные газеты и ритуальные услуги попадут в нижнюю категорию НДС (12%).

С другой стороны, парикмахерские услуги, разливное пиво, а также транспортировка и захоронение бытовых отходов будут включены в более высокую ставку (21%)

Водопроводная вода будет оплачиваться по сниженной ставке, но она не должна быть ароматизированной, иначе она попадет под повышенную ставку.

Некоторые товары будут оплачиваться по базовому, то есть более высокому тарифу. К ним относятся, например, гигиенические товары для женщин, дрова и производные древесного топлива, а также детская вода, подгузники и минеральная вода.

Налогообложение алкоголя

В течение ближайших трех лет будет также повышаться акциз на алкоголь. В следующем году он вырастет на 10%, а затем на 5% в течение двух последующих лет.

В отличие от этого, пакет мер не включает в себя налогообложение негазированного вина.

Налог на недвижимость

Налог на недвижимость увеличится в среднем до 1,8 раза и будет постепенно повышаться в соответствии с инфляцией. Все доходы будут поступать в муниципалитеты, тогда как первоначальное предложение правительства предполагало, что муниципалитеты будут делиться частью доходов с государством. Позднее коалиция отказалась от этого плана, оставив все доходы муниципалитетам. Вместо этого муниципалитеты потеряют часть средств от совместного налогообложения.

Снижение поддержки строительных сбережений

Максимальная сумма государственной поддержки строительных сбережений будет снижена с 2 000 до 1 000 крон. Однако строительные общества теперь смогут консультировать клиентов по вопросам получения государственных субсидий на строительство экологичного жилья или возобновляемых источников энергии. Кроме того, теперь можно будет использовать для этих целей кредиты строительных сбережений. Например, можно будет софинансировать субсидию по программе «Новые зеленые сбережения».

Более дорогие виньетки

С 1 марта следующего года стоимость годовой виньетки для проезда по платным автомагистралям в Чехии увеличится с 1 500 до 2 300 крон. С 2025 года цена будет повышаться в соответствии с инфляцией. Будет введена новая опция — однодневная виньетка стоимостью 200 крон.

Плата за проезд грузовых автомобилей будет также учитывать класс выбросов. Грузовики с нулевым уровнем выбросов, работающие на электричестве или водороде, будут облагаться нулевым тарифом. Согласно отчету министерства, изменения в тарифах могут принести до 2 млрд крон дополнительных расходов. По данным Министерства транспорта, ежегодно государство собирает около 14 млрд крон в виде платы за проезд.

Зарплаты политиков

В следующем году зарплаты ведущих политиков, скорее всего, останутся практически на уровне текущего года. Стагнация будет обусловлена изменением расчета. При сохранении действующей формулы расчета ежегодный рост зарплат политических деятелей, вероятно, составит чуть более 6%.