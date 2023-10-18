На чешский рынок выходит новый банк, который хочет консультировать людей по вопросам инвестиций

«Мы начнем операции для нескольких десятков сотрудников 1 ноября. Для широкой общественности мы планируем запустить консультации в первом квартале 2024 года», — сказал соучредитель Partners Петр Борковец, добавив, что в будущем банк хотел бы выйти за рубеж, например, в Словакию.





Банк будет предлагать классические банковские продукты, такие как текущие и сберегательные счета, а с осени следующего года — кредиты.





«Здесь мы хотим специализироваться на определенных целевых группах, например, на ипотечных кредитах для предпринимателей. Мы также хотим финансировать инвестиции в энергетический сектор, например, в теплоизоляцию», — добавил он.





Однако здесь банк может столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны, например, строительных обществ, которые со следующего года должны предлагать льготные кредиты на энергосбережение при государственной поддержке.





«Мы ведем с ними переговоры о совместной работе, но мы не хотим подавать заявку на получение лицензии строительного общества», — сказал Борковец.





Только «мобильный»





«Мы будем ориентироваться на физических лиц, семьи, мы не будем открывать счета юридическим лицам», — заявил тогда генеральный директор банка Марек Дитц.





По словам Борковца, это не означает, что, например, индивидуальные предприниматели не смогут открывать у нас счета.





«Каждый клиент сможет иметь два счета, поэтому индивидуальный предприниматель сможет иметь один личный счет, а другой использовать, например, для своего бизнеса. Но я хотел бы отметить в этой связи, что мы являемся чисто цифровым банком, а не банком наличных денег, — ответил он.





Поэтому операции с наличными будут ограничены, по крайней мере, на начальном этапе. За исключением банкоматов, конечно.





Большинство основных банковских услуг, таких как ведение счета, снятие денег в банкоматах в Чехии и за рубежом или платежи в Чехии и странах Европейского союза, будут бесплатными. Таким образом, банк должен зарабатывать, например, на помощи в инвестировании или процентной марже.





У банка будет более 160 существующих филиалов-партнеров и их консультантов. Он хочет развивать свой бизнес и услуги для клиентов в основном за счет мобильного банкинга.





Поэтому традиционного интернет-банкинга у банка не будет. Банк обосновал это тем, что он защищает клиентов, например, от фишинговых кибератак.





Свою выгоду для клиентов банк видит в основном в инвестиционном консультировании, в котором у Partners есть большой опыт. В связи с этим банк хочет подать заявку на получение лицензии дилера по ценным бумагам.





Миллиардный капитал





Собственный капитал банка составляет 3 млрд крон. Он на 100% находится в руках его чешских владельцев, в число которых входят около 1 000 консультантов, менеджеров, директоров и сотрудников Partners Group.





Среди внешних структур в проект инвестировали Pale Fire Capital, Reflex Capital и Tomáš Čupr, которым в совокупности принадлежит 18,5%. Оставшиеся 81,5% принадлежат соучредителям фирмы Радиму Лукешу и Петру Борковцу, а также другим сотрудникам Partners.