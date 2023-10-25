UniCredit Bank в Чехии и Словакии раскрыл свою прибыль
25 октября 2023
21:30
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Чистая прибыль чешского и словацкого UniCredit Bank за первые три квартала текущего года составила 8,5 млрд чешских крон (347 млн евро). Это на 25,2% больше, чем в предыдущем году. Таковы данные, опубликованные сегодня материнской компанией банка. Остальные крупные банки пока не опубликовали свои результаты за три квартала.
Объем депозитов UniCredit Bank в этом году вырос на 7,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 554 млрд чешских крон. Объем кредитов увеличился на 8,3% и составил 564 млрд чешских крон, говорится в сообщении.
Чистый комиссионный доход снизился на 4,6% и составил 4,5 млрд крон, а чистый процентный доход вырос на 8% и составил 11,9 млрд крон. Чистая операционная прибыль выросла на 18,5% и составила 10,9 млрд крон.
В условиях энергетического кризиса и роста цен на электроэнергию и газ правительство приняло решение обложить крупнейшие банки, в том числе и UniCredit Bank, налогом на сверхприбыль, так называемым «windfall tax». Помимо крупных банков, налог на сверхприбыль распространяется на энергетические и нефтехимические компании, и по состоянию на конец сентября государство собрало в общей сложности 25,65 млрд крон.
UniCredit Bank начал свою деятельность на чешском рынке в ноябре 2007 года. Он был создан в результате объединения HVB Bank и Živnostenská banka. В Чехии и Словакии у UniCredit Bank почти 900 000 клиентов.
Чистый комиссионный доход снизился на 4,6% и составил 4,5 млрд крон, а чистый процентный доход вырос на 8% и составил 11,9 млрд крон. Чистая операционная прибыль выросла на 18,5% и составила 10,9 млрд крон.
В условиях энергетического кризиса и роста цен на электроэнергию и газ правительство приняло решение обложить крупнейшие банки, в том числе и UniCredit Bank, налогом на сверхприбыль, так называемым «windfall tax». Помимо крупных банков, налог на сверхприбыль распространяется на энергетические и нефтехимические компании, и по состоянию на конец сентября государство собрало в общей сложности 25,65 млрд крон.
UniCredit Bank начал свою деятельность на чешском рынке в ноябре 2007 года. Он был создан в результате объединения HVB Bank и Živnostenská banka. В Чехии и Словакии у UniCredit Bank почти 900 000 клиентов.
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