«Финансовые и бизнес-результаты Česká spořitelna остаются очень хорошими. В третьем квартале 2023 года Spořitelna достигла замечательного рубежа — объем ее кредитного портфеля впервые в истории превысил 1 000 млрд чешских крон (1 трлн)», — заявил Иван Вондра, член совета директоров Česká spořitelna, отвечающий за финансовое управление.

Валовой объем клиентских кредитов, на который повлияло приобретение Sberbank CZ, увеличился на 8% по сравнению с предыдущим годом и составил 1006,3 млрд чешских крон. Объем кредитов, выданных отдельным лицам, вырос на 8,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 634,9 млрд крон. Объем кредитов предприятиям вырос на 6,4% и составил 367,2 млрд крон. Обязательства перед клиентами выросли на 1,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 1 414,8 млрд крон.

По словам представителей банка, снижение операционной прибыли было обусловлено сочетанием снижения операционных доходов и роста операционных расходов. «Операционный доход снизился на 5,6% по сравнению с предыдущим годом из-за более высоких процентных расходов, выплаченных по депозитам, и убытка от прекращения признания финансовых инструментов, признанных по справедливой стоимости через прибыль или убыток», — говорится в сообщении банка CS.

Чистый процентный доход за период с января по сентябрь снизился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,4 млрд чешских крон. Чистый комиссионный доход вырос на 9%, до 7,8 млрд чешских крон, а чистая прибыль от торговых операций увеличилась на 21,4 %, до 3,5 млрд чешских крон.

Общие операционные расходы увеличились на 7,5% по сравнению с предыдущим годом и составили 17 млрд крон, что, по мнению компании, в основном связано с ростом расходов на персонал и прочих административных расходов. Рост расходов на персонал в годовом исчислении составил 8,2%. «Он был вызван главным образом повышением заработной платы и программой акций для сотрудников в сочетании с увеличением числа сотрудников в результате приобретения Сбербанка», — говорится в пресс-релизе банка. Прочие административные расходы выросли на 7,5%.

Итог консолидированного баланса на конец сентября достиг 1 878,2 млрд крон, увеличившись на 14,5% по сравнению с итогом баланса на конец прошлого года.

В конце июля Česká spořitelna договорилась с BNP Paribas Personal Finance о выкупе портфеля потребительских кредитов Hello bank!, который приостанавливает свою банковскую деятельность в Чехии. Его стоимость на конец мая составляла 8,8 млрд крон. Антимонопольное ведомство дало разрешение на выкуп в сентябре. «В настоящее время ČS готовит миграцию кредитов», — говорится в сегодняшнем сообщении.

Česká spořitelna является крупнейшим банком Чехии по количеству клиентов, которых на конец сентября этого года насчитывалось 4,5 млн человек. Австрийская финансовая группа Erste Group Bank, которой принадлежит Česká spořitelna, является крупным игроком на банковском рынке Центральной и Восточной Европы. За первые три квартала этого года чистая прибыль банка выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,31 млрд евро (около 57 млрд чешских крон).

Из других крупных банков о росте прибыли в этом году сообщил Moneta Money Bank, чистая прибыль которого за первые три квартала этого года снизилась на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4 млрд крон. Чешский и словацкий UniCredit Bank получил за этот период чистую прибыль в размере 8,5 млрд крон, что на 25,2% больше, чем в предыдущем году.

Крупнейшие банковские дома, включая Česká spořitelna, с этого года будут платить в Чехии налог на внезапно возникшую чрезвычайную прибыль. Так называемый «налог на непредвиденные доходы» был утвержден правительством в виде 60-процентной налоговой надбавки на сверхприбыль. Это соответствует разнице между налоговой базой и средней стоимостью налоговой базы за последние четыре года плюс 20%.

Австрийская Erste увеличила прибыль на 40%

Австрийская банковская группа Erste Group Bank за первые три квартала текущего года увеличила чистую прибыль на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она достигла 2,31 млрд евро (около 57 млрд крон), сообщается в сегодняшнем пресс-релизе компании. В нем отмечается значительное улучшение операционных показателей, чему способствовал рост объемов кредитования и процентных ставок.

«Общие экономические условия в течение года значительно ухудшились. Несмотря на это, за прошедшие девять месяцев нам удалось увеличить объем выданных кредитов», — заявил Вилли Чернко, генеральный директор компании. «Качество нашего кредитного портфеля остается на высоте, а коэффициент неработающих кредитов находится на исторически низком уровне», — добавил он.

Чистый процентный доход вырос почти на 24% по сравнению с предыдущим годом и составил 5,4 млрд евро. Операционная прибыль выросла почти на 45% и составила 4,18 млрд евро. «За первые девять месяцев мы показали высокие операционные результаты. Это объясняется увеличением объемов кредитования при более высоких процентных ставках», — заявил финансовый директор компании Штефан Дёрфлер.

Аналитик XTB Томаш Цверна сообщил, что результаты группы немного превзошли рыночные оценки. Erste зафиксировала значительный рост чистого процентного дохода по сравнению с прошлым годом. Однако, по словам Цверны, этот показатель вырос лишь незначительно по сравнению с предыдущим кварталом из-за роста стоимости фондирования. Аналитик ожидает, что, учитывая окончание цикла повышения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ), чистый процентный доход Erste Group в ближайшие кварталы не будет существенно расти.