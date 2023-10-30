Срок действия транзитного контракта с российским «Газпромом» истекает в конце 2024 года.

Сейчас Украина обеспечивает транзит, поскольку ряд европейских стран все еще зависит от российского газа. «Мы хотим быть надежным партнером для европейских партнеров, для тех стран, которые в этом нуждаются», — сказал глава «Нафтогаза».

Украина наращивает собственную добычу газа. Поэтому предстоящей зимой у нее есть шанс впервые покрыть свои потребности за счет собственных запасов, сказал Чернышов.

Транзит российского газа через территорию Украины продолжается, несмотря на военное вторжение России. Получателями газа являются в основном страны, не имеющие выхода к морю, которые не могут перейти на сжиженный природный газ (СПГ). ЕС стремится прекратить импорт ископаемых энергоносителей из России к 2027 году, сообщает DPA.

В первом полугодии текущего года Чехия не закачивала газ из России. По словам министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы, Чехия заменила российский газ норвежским газом и сжиженным природным газом из терминалов в Нидерландах и Бельгии. Таким образом, в этом году весь газ из-за рубежа поступал в Чехию через Германию.