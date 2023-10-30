В прошлом году, согласно анализу, в третьем квартале средний чех платил за электроэнергию 6 375 чешских крон в месяц. В этом году за тот же период он заплатил 6 530 крон. Согласно анализу, средние платежи за электроэнергию достигли своего пика в первом квартале этого года, когда средний потребитель платил 7 088 крон в месяц. Во втором квартале средний платеж составил 6 623 кроны.



«Хорошая новость в том, что с начала года цены постепенно снижаются. Это заметно отличается от прошлого года, когда в третьем квартале цены всего за три месяца подскочили на 40%. Такой резкий скачок застал чехов и их бюджеты врасплох. В этом году ситуация спокойнее, но мы должны помнить, что все равно платим больше, чем в прошлом году», — сказал Лукаш Вршецкий, руководитель компании Patron GO.



За последний год цены на электроэнергию росли рекордными темпами, в некоторых местах на сотни процентов. В связи с этим чешское правительство ввело в этом году предельные цены на электроэнергию и газ. В начале года большинство местных поставщиков предлагали потребителям энергию по ценам, находящимся на уровне предельных государственных цен. Затем, в течение года, в ответ на падение цен на сырьевые товары на бирже поставщики постепенно начали снижать свои расценки. На этой неделе о снижении цен объявили, например, ČEZ, innogy и MND. Ранее свои цены снизили компании E. ON, Pražská energetika, Centropol и Pražská plynárenská.



Несмотря на снижение цен поставщиками, в следующем году электроэнергия, скорее всего, будет стоить дороже. Запланированные корректировки платы за распределение электроэнергии и возврат платежей за возобновляемые источники энергии отразятся на конечных ценах на электроэнергию в следующем году. Они устанавливаются Управлением по регулированию энергетики (ERÚ), которое должно принять решение по ним в ноябре этого года. По мнению аналитиков, можно ожидать увеличения этих платежей, поскольку государство спонсировало их в этом году и не будет делать этого в следующем. Министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN) ранее допускал, что рост цен может составить до 10%.