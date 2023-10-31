ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

ЧНБ: Насколько выросла задолженность семей перед банками

Анастасия Князева
31 октября 2023
23:00
134
Задолженность чешских домохозяйств перед банками в сентябре выросла на 5,4 млрд крон по сравнению с предыдущим месяцем и составила 2,23 трлн крон. Задолженность предприятий выросла на 9,4 млрд крон до 1,34 трлн крон. Долги частных лиц и фирм также выросли в годовом исчислении — примерно на 101 млрд чешских крон для домашних хозяйств и на 52 млрд крон для фирм. Таковы предварительные данные, опубликованные сегодня на сайте Чешского национального банка (ЧНБ).
По словам Петра Явурека, финансового аналитика компании Provident Financial, рост задолженности домохозяйств в сентябре замедлился. «Мы наблюдаем более низкие темпы роста как жилищных, так и потребительских кредитов, чем на протяжении большей части этого года. Даже в годовом исчислении темпы заимствований снизились. Вероятно, это связано с очень низким показателем потребительского доверия к экономике. Розничные продажи также выглядят не лучшим образом, поэтому люди больше экономят, меньше тратят и медленнее берут кредиты», — сказал он.
 
Долги чешских домохозяйств перед банками растут с февраля 2016 года. Исключением стал апрель прошлого года, когда они снизились за месяц примерно на 20 млрд крон, до 2,067 трлн крон. Однако, по мнению ЧНБ, на статистику того времени повлиял отзыв лицензии на осуществление банковских операций у Sberbank CZ. На апрельскую статистику этого года, напротив, повлияла покупка кредитного портфеля Sberbank CZ. В последние выходные апреля кредитные клиенты Sberbank CZ перешли на обслуживание в Česká spořitelna, как сообщила ранее управляющая банкротством банка Йиржина Лужова.
 
Долг чешских домохозяйств впервые превысил 1 трлн крон в июне 2010 года, в сентябре 2017 года он превысил 1,5 трлн крон, а в октябре 2021 года достиг 2 трлн крон. Почти четыре пятых объема задолженности населения перед банками составляют жилищные кредиты. По данным ЧНБ, в сентябре они выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 1,729 трлн крон.
 
Корпоративная задолженность долгое время стагнировала, но с марта этого года начала расти. Среди кредитов, выданных нефинансовым корпорациям, наиболее значительную долю занимают долгосрочные кредиты. В сентябре их объем достиг 725 млрд крон, что составляет 54% от общего объема кредитов, выданных этому сектору, сообщил банк.
 
Центральный банк публикует статистику ежемесячно. В сентябре она была составлена на основе исходных данных 45 активно действующих банков и филиалов иностранных банков, за исключением ЧНБ. 
финансовая помощь задолженность
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
31 ОКТЯБРЯ 2023
22:00
336
ОБЩЕСТВО
КАК ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ РАСПОРЯДЯТСЯ ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ — РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
31 ОКТЯБРЯ 2023
13:00
1008
ПОЛИТИКА
ВИТ РАКУШАН: СОВЕТУЮ ГЛАВЕ МИНОБОРОНЫ ДОСЧИТАТЬ ДО ТРИДЦАТИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОНА ЧТО-ТО СКАЖЕТ
31 ОКТЯБРЯ 2023
11:30
1658
ОБЩЕСТВО
МИЛЛИАРДЫ КРОН С ВОСТОКА ПОСТУПАЮТ В ЧЕХИЮ ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
31 ОКТЯБРЯ 2023
08:43
1192
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПЕТР ПАВЕЛ ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ ОПАСНОСТИ ТЕРРОРИЗМА
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
22:00
Как жители Чехии распорядятся имуществом в случае смерти — результаты опроса
21:00
Тем, кто планирует зимний отдых: Цены на ски-пассы в Чехии в этом году
20:00
Нас обманули? Электроэнергия в Чехии не подешевеет, а подорожает на тысячи крон
18:30
В Европе появятся Facebook и Instagram без рекламы, но платно. Сколько это будет стоить?
17:30
Знакомства в Чехии и денежные переводы в Украину в 2023 году: как стать «своим» в чужой стране и помогать близким дома
16:00
Самые страшные легенды Праги, от которых становится не по себе
14:30
Мистические пражские кладбища. Где похоронены известные чешские деятели?
13:00
Вит Ракушан: советую главе Минобороны досчитать до тридцати, прежде чем она что-то скажет
11:30
Миллиарды крон с востока поступают в Чехию через специальные банковские счета
10:00
Чешские банки рассказали, как будут работать переводы денег по мобильному телефону