ЧНБ: Насколько выросла задолженность семей перед банками

По словам Петра Явурека, финансового аналитика компании Provident Financial, рост задолженности домохозяйств в сентябре замедлился. «Мы наблюдаем более низкие темпы роста как жилищных, так и потребительских кредитов, чем на протяжении большей части этого года. Даже в годовом исчислении темпы заимствований снизились. Вероятно, это связано с очень низким показателем потребительского доверия к экономике. Розничные продажи также выглядят не лучшим образом, поэтому люди больше экономят, меньше тратят и медленнее берут кредиты», — сказал он.



Долги чешских домохозяйств перед банками растут с февраля 2016 года. Исключением стал апрель прошлого года, когда они снизились за месяц примерно на 20 млрд крон, до 2,067 трлн крон. Однако, по мнению ЧНБ, на статистику того времени повлиял отзыв лицензии на осуществление банковских операций у Sberbank CZ. На апрельскую статистику этого года, напротив, повлияла покупка кредитного портфеля Sberbank CZ. В последние выходные апреля кредитные клиенты Sberbank CZ перешли на обслуживание в Česká spořitelna, как сообщила ранее управляющая банкротством банка Йиржина Лужова.



Долг чешских домохозяйств впервые превысил 1 трлн крон в июне 2010 года, в сентябре 2017 года он превысил 1,5 трлн крон, а в октябре 2021 года достиг 2 трлн крон. Почти четыре пятых объема задолженности населения перед банками составляют жилищные кредиты. По данным ЧНБ, в сентябре они выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 1,729 трлн крон.



Корпоративная задолженность долгое время стагнировала, но с марта этого года начала расти. Среди кредитов, выданных нефинансовым корпорациям, наиболее значительную долю занимают долгосрочные кредиты. В сентябре их объем достиг 725 млрд крон, что составляет 54% от общего объема кредитов, выданных этому сектору, сообщил банк.



Центральный банк публикует статистику ежемесячно. В сентябре она была составлена на основе исходных данных 45 активно действующих банков и филиалов иностранных банков, за исключением ЧНБ.