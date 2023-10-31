Какие компании хотят строить новый атомный энергоблок в Дукованах

Об этом сообщила ČEZ. Компания не стала раскрывать подробности конкурсных предложений. Строительство нового блока должно быть завершено к 2036 году.

«Мы рады, что сильный интерес всех трех участников тендера на строительство новой атомной электростанции в Чехии подтвердился. С момента объявления тендера в марте прошлого года мы наблюдали тщательную подготовку всех участников. Теперь мы проведем оценку заявок и, в соответствии с контрактом с государством, представим отчет об оценке в Министерство промышленности и торговли, а затем в правительство Чехии для окончательного утверждения», — заявил Томаш Плешкач, член Совета директоров ČEZ.

Представители компаний передали предложения сегодня утром в штаб-квартире ČEZ в Праге в электронный репозиторий. По словам представителей компании, данные на нем специально зашифрованы и защищены.

ČEZ будет оценивать предложения в ближайшие месяцы, обращая внимание на экономическую, коммерческую и техническую составляющие. По словам представителей компании, модель оценки основана на рекомендациях Международного агентства по атомной энергии. Впоследствии отчеты об оценке будут переданы на утверждение правительству. В соответствии с текущим графиком, контракты с выбранным участником должны быть подписаны в течение следующего года.

В прошлом году, наряду с заявками на строительство нового реактора в Дукованах, полугосударственная компания ČEZ получила также предложения на строительство еще одного блока в Дукованах и третьего и четвертого блоков в Темелине. И ČEZ, и государство ранее признавали, что в будущем для покрытия потребления электроэнергии в Чехии, вероятно, потребуются дополнительные блоки АЭС.

«Мы верим, что выиграем конкурс. Наше преимущество заключается в том, что это европейское решение. Мы предлагаем проверенный проект, а также активное участие чешских поставщиков», — заявил Роман Здебор, директор чешского филиала EDF.

По словам представителя корейской компании KHNP Гарри Чанга, компания постаралась удовлетворить потребности и условия чешского тендера. Он добавил, что его коллеги не хотят быть излишне самоуверенными, но все же верят в успех.

Сегодня Westinghouse представила тендерное предложение вместе с фирмой-партнером Bechtel. Компания также заявила о своей заинтересованности в привлечении к проекту отечественной промышленности, доля которой может составить до 70%. «Westinghouse сотрудничает с Чешской Республикой в области атомной энергетики уже более 30 лет, и мы гордимся тем, что продолжим это сотрудничество, обеспечивая безопасную и надежную атомную энергетику с помощью нашей проверенной технологии AP1000», — заявил президент Westinghouse по энергетическим системам Дэвид Дарем.

Изменение условий тендера приветствовал и министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN), который напомнил, что атомная энергетика станет основой чешского энергетического сектора. «Чешская энергетическая безопасность не может без нее обойтись. Тот факт, что сегодня инвестор получил предложения от всех трех претендентов на строительство нового блока на АЭС „Дукованы“, является еще одним важным шагом для развития атомной энергетики в Чехии, поскольку благодаря этому мы вступаем в следующий этап тендера. Теперь нашей задачей будет выбор подходящего поставщика и составление реалистичного плана строительства, который позволит нам производить достаточное количество электроэнергии для чешских домохозяйств и предприятий по доступным ценам», — заявил сегодня Сикела.

Президент Петр Павел отметил, что хорошо, что все три претендента на контракт подали заявки. «У нас есть возможность оценить и выбрать лучшую», — сказал Павел. По мнению президента, настало время оценить заявки.

«Ждать нельзя, потому что само строительство атомных реакторов займет очень много времени, и за это время мы попадем в ситуацию, когда у нас будет не хватать значительной части электроэнергии и мы будем вынуждены ее где-то покупать. Поэтому чем раньше мы перейдем к этапу реализации, тем лучше», — добавил он.

Параллельно с тендером идет работа над другими частями проекта. В понедельник Министерство промышленности и торговли приняло решение о зонировании территории для новых энергоблоков АЭС «Дукованы».

Новый блок АЭС «Дукованы» будет построен рядом с действующей станцией и в будущем заменит часть ее мощностей. Первый блок АЭС «Дукованы» был введен в эксплуатацию в 1985 году. Проект строительства нового реактора станет крупнейшей инвестицией в современной истории Чехии; согласно ранее сделанным заявлениям правительства и компании ČEZ, стоимость нового реактора составит около 160 млрд крон в ценах 2020 года. Точная цена будет известна только после завершения тендера.

В настоящее время Чехия располагает шестью атомными блоками на двух электростанциях. Два блока мощностью около 1 000 мегаватт (МВт) находятся на АЭС «Темелин» в Южной Чехии. Четыре меньших блока мощностью 510 МВт находятся на АЭС «Дукованы» в регионе Требич. Помимо новых традиционных реакторов, ČEZ готовится к строительству малых модульных реакторов. Первый из них должен быть построен в Темелине.