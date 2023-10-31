Цены на энергоносители не вырастут на десятки процентов, пообещал премьер-министр Фиала

«Цены на электроэнергию ни в коем случае не вырастут на десятки процентов. Поскольку цена на электроэнергию снижается, люди будут платить в основном столько же, сколько и в этом году, или в среднем не более чем на 1% больше. Никакого резкого повышения на десятки процентов не предвидится», — сказал Фиала на пресс-конференции.

Он отреагировал на то, что со следующего года, согласно решению правительства, домохозяйства и предприятия должны снова платить за возобновляемые источники энергии, как это было до октября прошлого года. В 2023 году они полностью покрывались государством. Однако, по мнению кабинета министров, в условиях более благоприятных цен на энергоносители в этом уже нет необходимости.

Однако, согласно предложению ERO, представленному во вторник, со следующего года электроэнергия может значительно подорожать для населения. Цена за мегаватт-час (МВт-ч) может вырасти более чем на 1 400 крон с учетом НДС.

ERO обсудит это предложение с отраслевыми ассоциациями, поэтому до конца ноября оно еще может претерпеть изменения. В противном случае домохозяйство со средним потреблением 3 МВт-ч будет платить более 4 200 крон в год дополнительно.

Однако, по словам Фиалы, предложение «ни в коем случае» не означает, что цены на электроэнергию вырастут на десятки процентов. «Тот, кто утверждает обратное, лжет и сеет панику», — подчеркнул он. В то же время он признал, что в предложение могут быть внесены коррективы.

Аналогичным образом высказался во вторник и министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN). «Основной причиной повышения регулируемых частей является рост цен на мировых рынках по сравнению с предыдущим периодом, но главным образом тот факт, что в этом году государство взяло на себя расходы по регулируемым ценам», — сказал он на брифинге.

«Но что меня удивило, так это истерические трактовки этого предложения. Как уже было сказано, в части электричества повышение составит доли процента», — отметил министр.

По газу, по его словам, ситуация будет «гораздо более благоприятной». «Мы рассчитываем на снижение цены на 20%, а может быть, и больше по сравнению с этим годом», — пообещал Сикела.

Цена на электроэнергию состоит из двух частей: регулируемой и нерегулируемой. Регулируемая часть устанавливается ERO, и ее величина действует в течение всего календарного года. Нерегулируемая часть устанавливается отдельными поставщиками и может быть изменена в течение года.