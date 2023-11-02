Чешские компании начали получать первые заказы, связанные с восстановлением Украины
2 ноября 2023
22:00
374
Чешские компании начали получать первые заказы, связанные с восстановлением Украины. Некоторые из них получили конкретные предложения и уже выполняют их, другие находятся на стадии подготовки. Это следует из опроса почти 200 членов Чешской торговой палаты и Конфедерации промышленности и транспорта.
По словам президента Торговой палаты Зденека Заичека, в настоящее время контракты заключаются в основном с компаниями, которые еще не имеют опыта работы на украинском рынке.
Компании начали поставлять в Украину прежде всего медицинское оборудование или сельскохозяйственную технику. Однако они также стремятся получить контракты на обновление энергетической, транспортной и водопроводной инфраструктуры, строительные работы и материалы.
«Удивительно, но первые контракты в основном выигрывают компании, не имевшие опыта поставок в Украину», — говорит Зденек Заичек, президент Торговой палаты.
«Мы предполагали, что компании, которые уже имеют деловые связи в Украине и поэтому хорошо ориентируются в украинской законодательной среде и административных процессах, а также в логистике, будут успешны в получении контрактов. Однако таких компаний лишь пятая часть, подавляющее большинство — новички на рынке», — добавил он.
Украина также обращается к чешским компаниям на основе списка, предоставленного Киеву год назад представителями чешского правительства во главе с премьер-министром Петром Фиалой в ходе первых чешско-украинских межправительственных консультаций.
Тогда в Торговую палату с просьбой о сотрудничестве в восстановлении страны обратились 103 компании из различных отраслей, в основном из горнодобывающей промышленности, машиностроения, строительства и энергетики.
По данным исследования, каждая шестая чешская компания получила предложения от Украины. Каждая десятая в настоящее время реализует контракты.
По данным опроса, большинство компаний, предложивших Украине свою продукцию и услуги, пока не установили никаких деловых отношений. Установление деловых отношений осложняется для чешских компаний, в частности, недостатком информации и сложностью получения государственных гарантий и страхования.
«Эти барьеры могли бы быть полностью устранены при более тесном сотрудничестве между представителями государства и компаний. Особенно для компаний, которые в прошлом не выполняли контрактов на Украине, будет важно, какую поддержку готовы оказать государство и Корпорация экспортных гарантий и страхования», — сказал Ян Рафай, президент Конфедерации промышленности и транспорта.
По мнению деловых организаций, от того, каким капиталом они смогут финансировать контракты, будет зависеть и то, какую долю чешские компании в итоге будут играть в восстановлении Украины по сравнению с другими странами.
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
2 НОЯБРЯ 2023
13:00
651
2 НОЯБРЯ 2023
11:30
812
2 НОЯБРЯ 2023
10:00
1543
2 НОЯБРЯ 2023
08:30
514
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
17:30
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.