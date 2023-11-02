ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Чешские компании начали получать первые заказы, связанные с восстановлением Украины

Новости 420on
2 ноября 2023
22:00
374
Чешские компании начали получать первые заказы, связанные с восстановлением Украины. Некоторые из них получили конкретные предложения и уже выполняют их, другие находятся на стадии подготовки. Это следует из опроса почти 200 членов Чешской торговой палаты и Конфедерации промышленности и транспорта.
 
По словам президента Торговой палаты Зденека Заичека, в настоящее время контракты заключаются в основном с компаниями, которые еще не имеют опыта работы на украинском рынке. 
 
Компании начали поставлять в Украину прежде всего медицинское оборудование или сельскохозяйственную технику. Однако они также стремятся получить контракты на обновление энергетической, транспортной и водопроводной инфраструктуры, строительные работы и материалы. 
 
«Удивительно, но первые контракты в основном выигрывают компании, не имевшие опыта поставок в Украину», — говорит Зденек Заичек, президент Торговой палаты. 
 
«Мы предполагали, что компании, которые уже имеют деловые связи в Украине и поэтому хорошо ориентируются в украинской законодательной среде и административных процессах, а также в логистике, будут успешны в получении контрактов. Однако таких компаний лишь пятая часть, подавляющее большинство — новички на рынке», — добавил он. 
 
Украина также обращается к чешским компаниям на основе списка, предоставленного Киеву год назад представителями чешского правительства во главе с премьер-министром Петром Фиалой в ходе первых чешско-украинских межправительственных консультаций. 
 
Тогда в Торговую палату с просьбой о сотрудничестве в восстановлении страны обратились 103 компании из различных отраслей, в основном из горнодобывающей промышленности, машиностроения, строительства и энергетики. 
 
По данным исследования, каждая шестая чешская компания получила предложения от Украины. Каждая десятая в настоящее время реализует контракты. 
 
По данным опроса, большинство компаний, предложивших Украине свою продукцию и услуги, пока не установили никаких деловых отношений. Установление деловых отношений осложняется для чешских компаний, в частности, недостатком информации и сложностью получения государственных гарантий и страхования. 
 
«Эти барьеры могли бы быть полностью устранены при более тесном сотрудничестве между представителями государства и компаний. Особенно для компаний, которые в прошлом не выполняли контрактов на Украине, будет важно, какую поддержку готовы оказать государство и Корпорация экспортных гарантий и страхования», — сказал Ян Рафай, президент Конфедерации промышленности и транспорта. 
 
По мнению деловых организаций, от того, каким капиталом они смогут финансировать контракты, будет зависеть и то, какую долю чешские компании в итоге будут играть в восстановлении Украины по сравнению с другими странами. 
Чехия Украина война производство
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
2 НОЯБРЯ 2023
13:00
651
ОБЩЕСТВО
СТАНЦИЯ МЕТРО JIŘÍHO Z PODĚBRAD ОТКРЫЛАСЬ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
2 НОЯБРЯ 2023
11:30
812
ОБЩЕСТВО
ЭКС-ДЕПУТАТ ФЕРИ ПРИГОВОРЕН К ТРЕМ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ
2 НОЯБРЯ 2023
10:00
1543
ОБЩЕСТВО
ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ НОВЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ В ЧЕХИИ — ВЫХОДЕЦ ИЗ УКРАИНЫ
2 НОЯБРЯ 2023
08:30
514
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЮ НАВОДНИЛИ ФАЛЬШИВЫЕ SMS-СООБЩЕНИЯ ОТ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ. ЭТО ОБМАН, ПРЕДУПРЕЖДАЕТ VZP
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
23:00
Авиабилеты на зимний сезон дорожают. Почему не стоит откладывать покупку
21:00
Cколько будет стоить подписка на Facebook и Instagram для обычного пользователя
20:00
Идеальное время для покупки загородного дома. Цены находятся на минимуме
18:31
Сделано в Чехии, продано за миллиарды. 14 стартапов, озолотивших своих основателей
17:30
Лучше уж никакой инвестор, чем плохой. Как без него построить компанию стоимостью 100 млн за пять лет?
16:00
Этот VR-фильм перенесет вас в разрушенную Украину. Опыт переживания дополнит и IKEA
14:30
Как часто жители Чехии берут больничный: кто берет и по какой причине
13:00
Станция метро Jiřího z Poděbrad открылась для пассажиров после капитального ремонта
11:30
Экс-депутат Фери приговорен к трем годам лишения свободы за изнасилование
10:00
Почти каждый десятый новый предприниматель в Чехии — выходец из Украины