Курс чешской кроны укрепился по отношению к евро и доллару после решения Центробанка

Это следует из данных, опубликованных на сайте Patria Online. Банковский совет ЧНБ оставил накануне базовую процентную ставку на уровне 7%.





Чешская валюта отреагировала на решение ЧНБ укреплением, поскольку ее курс учитывал возможное снижение базовой процентной ставки на четверть процентного пункта, говорит Яромир Гец, аналитик Komerční banka. «Однако глобальные настроения на рынках сегодня также были в пользу кроны, поскольку все валюты центральноевропейского региона укрепились», — добавил он.





Чешская валюта устояла даже после публикации комментариев главы ЧНБ Алеша Михла, который рассматривает возможное умеренное и постепенное снижение ставки, отметил аналитик Patria Finance Томаш Влк. По его словам, Михл смягчил ожидания того, что Центральный банк «догонит» сегодняшнее поддержание ставки более значительным снижением на декабрьском заседании правления.