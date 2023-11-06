В суд передано заявление о выплате 57 млрд крон по долгам Sberbank CZ

Об этом Лужова сообщила ČTK и Hospodářské noviny.





По условиям системы гарантирования финансового рынка, частные лица и малые и средние предприятия получат в конечном итоге 100% требований, крупные предприятия и муниципалитеты — не менее 95%.





Пражский городской суд объявил о банкротстве Sberbank CZ в конце августа прошлого года. В начале мая ЧНБ отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций, а затем Пражский городской суд отправил банк на ликвидацию. ЧНБ инициировал отзыв лицензии 28 февраля 2022 г. Причиной стало ухудшение положения Sberbank CZ в связи с оттоком вкладов после вторжения России на Украину.





Если суд по делам о несостоятельности разрешит частичное распределение, начнется 15-дневный период для возможного обжалования. Если никто из кредиторов не будет возражать против этого процесса, управляющий банком начнет выплаты сразу же после вступления в силу решения суда о частичном распределении.





«Это еще одна важная веха на пути к выплате денег кредиторам Sberbank CZ. Теперь от них будет зависеть, получат ли они свои деньги в этом году. Важно помнить, что даже одна апелляция может поставить под угрозу выплаты 16 000 кредиторов», — сказала Лужова.





По ее словам, она интенсивно готовит все документы для фактической выплаты. «Сейчас мы проверяем правильность идентификации лиц, имеющих право на выплату, в созданной базе данных кредиторов, чтобы ничто не помешало начать весь процесс в установленные сроки», — добавила Лужова. За небольшим исключением, все выплаты будут осуществляться банком Komerční banka, который уже имеет опыт выплат из гарантийного фонда. Сразу после вступления в силу частичного графика кредиторы будут проинформированы о порядке получения своих средств.





Клиенты с вкладами до 100 000 евро, т.е. около 2,5 млн крон, уже получили выплаты от Системы гарантирования финансового рынка. К настоящему времени возмещены вклады более 87 000 клиентов Sberbank CZ через отделения Komerční banka. Они получили более 25 млрд крон. Система гарантирования начала выплату возмещения по вкладам обанкротившегося Sberbank CZ 9 марта 2022 г., через семь рабочих дней после краха банка.





Банк продолжит управлять оставшейся частью кредитного портфеля и другими активами, которые не входили в соглашение о покупке с Česká spořitelna или в пакет неработающих кредитов, проданных небанковской компании в июле этого года.