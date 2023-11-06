Жизнь в Чехии скоро перевернется с ног на голову — придется перестраивать экономику

После долгих лет предположений и сомнений у правительства появилась инструкция по сокращению выбросов углекислого газа и переходу на экологически чистые источники энергии. Оно делает ставку на атомную энергетику, но планирует большие изменения задолго до того, как будут построены новые реакторы.



Еще до 2030 года предполагается значительно сократить потребление угля, прекратить экспорт электроэнергии и добиться значительной экономии на потреблении. Строительство солнечных и ветряных электростанций должно быть ускорено. На него направят сотни миллиардов крон поддержки ЕС, одновременно будут повышаться штрафы за сжигание ископаемого топлива, что приведет к росту.



Не сдержите своих обещаний? Тогда будут санкции

Документ основывается на ранее взятых правительством Бабиша обязательствах, которые были разработаны нынешним кабинетом совместно с другими странами ЕС, в том числе и во время председательства Чехии в ЕС.



Сюда входит так называемая климатическая нейтральность, то есть снижение выбросов парниковых газов до нуля в целом по ЕС к 2050 году. В промежуточный период, к 2030 году, выбросы должны быть снижены на 55% по сравнению с 1990 годом.



Хотя в Чехии эти цели часто считают несбыточной мечтой, в обоих случаях речь идет об обязательствах, которые уже прошли голосование во всех институтах ЕС и закреплены в действующих законах. Правительства других стран также утверждают национальные климатические планы. Они служат для того, чтобы дать каждой стране возможность высказаться, как она будет способствовать достижению общих целей. Иными словами, теперь стороны договариваются о том, как реализовать то, о чем ранее была достигнута коллективная договоренность.



Тем, кто не выполнит обещания, в будущем грозят штрафы за нарушение ранее согласованного законодательства. Разумеется, все это при условии, что проект «Зеленая Европа» выдержит испытание временем и климатическая концепция будет полностью воплощена в жизнь.



Суть Green Deal заключается в том, чтобы обратить вспять или хотя бы замедлить происходящее изменение климата. Евросоюз вряд ли сможет спасти планету самостоятельно, но видение заключается в том, что только своими действиями и собственным примером можно привлечь к этому остальной мир. Это будет дорогостоящее мероприятие, но ничего не предпринимать — значит еще больше дестабилизировать климат Земли, выбрасывая в атмосферу парниковые газы, и в итоге нанести еще больший ущерб.



Трансформация всей чешской экономики

Преимущество Чехии заключается в том, что в 1990-е годы экономика страны претерпела комплексные преобразования, в результате которых Чехия уже выполнила 35% поставленных задач по сокращению выбросов. Если все то, что уже согласовано или находится в стадии разработки в ЕС в рамках «зеленого курса», будет реализовано на практике, у Чехии есть шанс сократить выбросы на 60% к 2030 году и с небольшим отрывом достичь целевого показателя ЕС.



По крайней мере так следует из недавно утвержденного документа. Однако результат зависит от фактической трансформации всего местного энергетического сектора, что само по себе не произойдет. Практические трудности встречаются практически везде, например:



Солнечные и ветряные электростанции. Ожидается, что к 2030 году роль возобновляемых источников энергии возрастет с 17 до 30%. Это предполагает не только масштабные инвестиции в солнечные батареи, спрос на которые и так высок, но и строительство 300–400 новых ветряных турбин. В Чехии они не имеют большого числа сторонников. Поэтому правительственная концепция предусматривает создание «зон повышенной активности» для ветрогенераторов, где получение разрешений будет проще. Однако это только идея, которая еще не проработана в деталях. Ее реализация потребует времени и предполагает внесение изменений в законодательство.



Политически сложное снижение потребления. Ожидается, что к 2030 году потребление энергии во всех сферах человеческой деятельности — от производства электроэнергии до отопления и транспорта — снизится на 15%. Достичь этого можно за счет теплоизоляции зданий, внедрения более экологичных технологий, таких как тепловые насосы и более эффективные промышленные процессы. Что именно потребуется от владельцев старых, не утепленных домов, пока неясно, но это явно будет политически сложным вопросом.



Уголь перестанет окупаться через несколько лет. Угольная энергетика — это особая категория. Она должна быть вытеснена с рынка по всей Европе за счет все более дорогих квот на выбросы. Владельцы электростанций, в том числе полугосударственная компания ČEZ, предупреждают, что в ближайшие несколько лет сжигание угля перестанет быть выгодным. И они требуют от государства новой схемы поддержки, чтобы угольные электростанции продолжали работать, если без них невозможно обеспечить внутреннее потребление и даже импортной энергии будет недостаточно. Никто не спешит с переходом с угля на газ, пока не станет ясно, как будет развиваться энергетическая политика государства дальше.



Максимальное участие атомной энергетики

2030 год — это не такое уж далекое будущее. На следующий период, ближе к 2050 году, можно прогнозировать с большей фантазией. В этом плане Чехия делает ставку на максимально возможное привлечение атомной энергетики. Это указание правительства, а не результат расчетов и моделирования того, что такое направление действительно окупится, — на что обращают внимание критики документа.



В дополнение к одному новому блоку, на который сейчас объявлен тендер, на АЭС «Темелин» планируется построить еще два. Одновременно предполагается завершить реализацию пока еще теоретических планов по созданию ядерных реакторов меньшей мощности.



Теперь правительственный документ будет направлен в Еврокомиссию, которая оценит концепции всех стран. Примерно в течение года должно стать ясно, достаточно ли предложенных шагов для достижения общих целей. Если нет, то Комиссия может потребовать большего от стран с небольшими амбициями. Результатом должно стать соглашение между каждой страной и Комиссией и обязательный к исполнению план, который Комиссия будет отслеживать на постоянной основе. И который, учитывая близость цели 2030 года, должен быть реализован быстро.



Однако теоретически возможно, что после выборов в Европарламент в следующем году и последующей смены комиссаров возрастет потребность в пересмотре некоторых «зеленых» концепций. Однако это потребует открытия уже готовых законодательных актов, что возможно только при согласии всего Союза.