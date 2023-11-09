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Ценовой скачок: почему инфляция в октябре в Чехии выросла до 8,5%

Новости 420on
10 ноября 2023
13:30
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Потребительские цены в Чехии в октябре выросли на 1,6 процентных пункта по сравнению с сентябрем и составили 8,5% в годовом исчислении. Причина роста заключается в том, что в октябре прошлого года вступил в силу экономичный тариф на электроэнергию, что привело к снижению цен в этом месяце. Впоследствии он был отменен.
«Октябрьское ускорение роста цен в годовом исчислении до 8,5% было обусловлено, главным образом, переходом тарифа на энергосбережение в цены на электроэнергию в прошлом году. Если бы мы не включали в расчеты этот энергосберегающий тариф, то рост цен составил бы 5,8%», — заявила Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления.

Как отмечает в своем блоге Чешский национальный банк, в результате введения тарифа на экономию в октябре прошлого года цена потребительской корзины упала по сравнению с предыдущим месяцем на наибольшую величину в истории Чехии, а в январе, после окончания действия тарифа на экономию, вновь подскочила. Таким образом, чисто математически октябрьская инфляция в годовом исчислении оказалась выше.

Подорожали аренда и продукты питания

Наибольший вклад в повышение уровня цен в октябре по сравнению с предыдущим годом внесли цены в жилищном секторе, где, помимо вышеуказанных факторов, на 7,9% выросла арендная плата за жилье. На втором месте по степени влияния оказались цены в разделе продуктов питания и безалкогольных напитков, где рост составил 3,7%.

«По сравнению с прошлым годом мы в основном платим больше за электроэнергию, аренду, питание в ресторанах, проживание в гостиницах, одежду и обувь, здоровье, и в основном пока дешевле только топливо», — прокомментировал экономист банка Creditas Петр Дуфек.

В любом случае, по его словам, в начале следующего года инфляция резко снизится, но пока мы можем только предполагать, с какой отметки она начнется — с 4%, 3% или даже 2%. Обсуждаются не только новые ценники на товары, но и на энергоносители и сопутствующие платежи.

«Однако перед новогодними праздниками мы все-таки можем увидеть снижение инфляции. Этому способствуют не только несколько более благоприятные условия по издержкам для производителей, но и длительный слабый спрос, который привел к заполнению складов непроданной продукцией», — добавил Дуфек. 
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