Ценовой скачок: почему инфляция в октябре в Чехии выросла до 8,5%

«Октябрьское ускорение роста цен в годовом исчислении до 8,5% было обусловлено, главным образом, переходом тарифа на энергосбережение в цены на электроэнергию в прошлом году. Если бы мы не включали в расчеты этот энергосберегающий тариф, то рост цен составил бы 5,8%», — заявила Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления.





Как отмечает в своем блоге Чешский национальный банк, в результате введения тарифа на экономию в октябре прошлого года цена потребительской корзины упала по сравнению с предыдущим месяцем на наибольшую величину в истории Чехии, а в январе, после окончания действия тарифа на экономию, вновь подскочила. Таким образом, чисто математически октябрьская инфляция в годовом исчислении оказалась выше.





Подорожали аренда и продукты питания





Наибольший вклад в повышение уровня цен в октябре по сравнению с предыдущим годом внесли цены в жилищном секторе, где, помимо вышеуказанных факторов, на 7,9% выросла арендная плата за жилье. На втором месте по степени влияния оказались цены в разделе продуктов питания и безалкогольных напитков, где рост составил 3,7%.





«По сравнению с прошлым годом мы в основном платим больше за электроэнергию, аренду, питание в ресторанах, проживание в гостиницах, одежду и обувь, здоровье, и в основном пока дешевле только топливо», — прокомментировал экономист банка Creditas Петр Дуфек.





В любом случае, по его словам, в начале следующего года инфляция резко снизится, но пока мы можем только предполагать, с какой отметки она начнется — с 4%, 3% или даже 2%. Обсуждаются не только новые ценники на товары, но и на энергоносители и сопутствующие платежи.





«Однако перед новогодними праздниками мы все-таки можем увидеть снижение инфляции. Этому способствуют не только несколько более благоприятные условия по издержкам для производителей, но и длительный слабый спрос, который привел к заполнению складов непроданной продукцией», — добавил Дуфек.