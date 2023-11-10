Прибыль шести крупнейших банков Чехии снизилась

«Банки, работающие в Чехии, уже пережили лучшие времена текущего цикла. За первые девять месяцев этого года чистый процентный доход снизился у всех шести крупнейших банков, работающих на внутреннем рынке, в связи с негативным влиянием растущих расходов на финансирование депозитов», — сказал ČTK аналитик XTB Томаш Цверна. По его словам, давление на процентную маржу оказало и то, что Чешский национальный банк оставил процентные ставки на текущем уровне. Несмотря на ухудшение показателей за год, банкам удалось сохранить свои кредитные портфели на высоком уровне, добавил он.



«Чистый процентный доход банков снизился», — согласился аналитик Cyrrus Томаш Пфайлер. Снижение этого ключевого показателя, по его словам, связано с тем, что в прошлом году финансовые дома повышали ставки по депозитам, в то время как кредиты перестали быть слишком дорогими. Таким образом, чистая процентная маржа снижалась. Налог на прибыль ускорил процесс повышения ставок по депозитам, отметил он.



Чистая прибыль Česká spořitelna с начала года по конец сентября снизилась на 2,9%, до 14,6 млрд.чешских крон, ČSOB — на 5%, до 13,6%, Komerční banka — на 4,9%, до 12,4 млрд крон, Raiffeisenbank — на 27,5%, до 3,96 млрд чешских крон, Moneta Money Bank — на 3,7%, до 4 млрд крон. С другой стороны, чистая прибыль чешского и словацкого UniCredit Bank составила 8,5 млрд чешских крон, увеличившись более чем на четверть.



На эти банки распространяется действие чрезвычайного налога, который был утвержден правительством в виде 60-процентной налоговой надбавки на сверхприбыль. Это соответствует разнице между налоговой базой и средней стоимостью налоговой базы за последние четыре года плюс 20%. Поступления от этого налога правительство намерено направить на покрытие дополнительных расходов, которые понесет государство в связи с установлением максимальных цен на энергоносители.



Однако текущие результаты работы банков подтверждают, что этот налог, по крайней мере в части сборов с банковского сектора, не принесет обещанных доходов в государственный бюджет, отметил Цверна.