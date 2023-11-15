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У скольких жителей Чехии занижена зарплата?
15 ноября 2023
20:00
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60,5% чешских работников считают свою заработную плату заниженной. Из них 13,7% думают, что получают значительно меньше, чем должны. Это показал опрос более 1 000 респондентов, проведенный компанией Up ČR, предоставляющей ваучеры на питание. Результаты опроса имеются в распоряжении ČTK. Женщины в большей степени недовольны своей финансовой оценкой. Таких 63,7%, в то время как среди мужчин — 57,2%. Более половины чехов, 55%, также заявили в ходе опроса, что не получили повышения зарплаты в связи с растущей инфляцией.
Во втором квартале текущего года средняя заработная плата до вычета налогов в Чехии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7%, или на 3 101 чешскую крону, и составила 43 193 кроны. Однако с учетом инфляции она снова упала в реальном выражении, на этот раз на 3,1%, согласно данным Чешского статистического управления (ČSÚ). Аналитики отмечают, что в реальном выражении заработная плата вернулась к уровню 2018 года.
«Многие работодатели находятся в, казалось бы, безвыходной ситуации, поскольку просто не могут дать своим сотрудникам столько денег. Но, с другой стороны, многие из них далеко не в полной мере используют все инструменты оплаты труда. Например, немногие работодатели максимально эффективно работают с компенсациями за питание. Это могло бы повысить покупательную способность сотрудника более эффективно, чем если бы он получал ту же сумму исключительно в виде зарплаты», — отметил Стефан Николетти, генеральный директор компании Up ČR.
Представители поколения Y, так называемые миллениалы, родившиеся в период с 1980 по 1995 год, в ходе опроса выразили неудовлетворенность своей заработной платой. Таких миллениалов оказалось 63%. Среди представителей поколения X, чья дата рождения приходится на период с 1965 по 1979 год, примерно такая же доля, 62,8%, восприняла свою зарплату как заниженную. Из тех, кто родился в период с 1946 по 1964 год, к недовольным относятся 56,5%.
Подавляющее большинство людей, родившихся после 1996 года, то есть представители поколения Z, также недовольны. В ходе опроса такое мнение высказали 50,4% из них.
С другой стороны, 30,9% чешских работников считают свою зарплату вполне адекватной. Еще 4,7% даже считают, что получают зарплату выше стандартной. 3,9%, по данным опроса, не могут оценить уровень своего материального вознаграждения.
По данным ранее проведенного Торговой палатой опроса, 60% работодателей в Чехии в следующем году повысят заработную плату. Чаще всего ожидается, что повышение составит от 5 до 10%.
В октябре потребительские цены в Чехии выросли на 8,5% в годовом исчислении. Однако на рост инфляции повлияло то, что год назад статистики включили в расчеты правительственный энергосберегающий тариф как снижение цены на электроэнергию. Без этого эффекта годовая инфляция в октябре этого года была бы ниже 6%, утверждает ČSÚ.
«Многие работодатели находятся в, казалось бы, безвыходной ситуации, поскольку просто не могут дать своим сотрудникам столько денег. Но, с другой стороны, многие из них далеко не в полной мере используют все инструменты оплаты труда. Например, немногие работодатели максимально эффективно работают с компенсациями за питание. Это могло бы повысить покупательную способность сотрудника более эффективно, чем если бы он получал ту же сумму исключительно в виде зарплаты», — отметил Стефан Николетти, генеральный директор компании Up ČR.
Представители поколения Y, так называемые миллениалы, родившиеся в период с 1980 по 1995 год, в ходе опроса выразили неудовлетворенность своей заработной платой. Таких миллениалов оказалось 63%. Среди представителей поколения X, чья дата рождения приходится на период с 1965 по 1979 год, примерно такая же доля, 62,8%, восприняла свою зарплату как заниженную. Из тех, кто родился в период с 1946 по 1964 год, к недовольным относятся 56,5%.
Подавляющее большинство людей, родившихся после 1996 года, то есть представители поколения Z, также недовольны. В ходе опроса такое мнение высказали 50,4% из них.
С другой стороны, 30,9% чешских работников считают свою зарплату вполне адекватной. Еще 4,7% даже считают, что получают зарплату выше стандартной. 3,9%, по данным опроса, не могут оценить уровень своего материального вознаграждения.
По данным ранее проведенного Торговой палатой опроса, 60% работодателей в Чехии в следующем году повысят заработную плату. Чаще всего ожидается, что повышение составит от 5 до 10%.
В октябре потребительские цены в Чехии выросли на 8,5% в годовом исчислении. Однако на рост инфляции повлияло то, что год назад статистики включили в расчеты правительственный энергосберегающий тариф как снижение цены на электроэнергию. Без этого эффекта годовая инфляция в октябре этого года была бы ниже 6%, утверждает ČSÚ.
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