Жители Чехии в борьбе с инфляцией — куда они вложили деньги?

Более пятой части респондентов в качестве варианта вложения денег назвали инвестиционные фонды, а также акции и облигации. Менее 10% назвали инвестиции через онлайн-приложения, фонды строительных организаций, пенсионные накопления и, наконец, чуть менее 8% набрали криптовалюты.



«Золото занимает важное место в рейтинге респондентов, готовых вкладывать деньги. Но я считаю, что гораздо важнее, чтобы люди думали и о других инвестиционных продуктах, что очень важно с точки зрения диверсификации. Если люди хотят победить инфляцию в долгосрочной перспективе и в то же время не понести больших потерь во время спадов на финансовых рынках, то наличие широко диверсифицированного инвестиционного портфеля является необходимым условием», — сказал управляющий Golden Gate Павел Ржихак.



Более 56% участников опроса заявили, что в свете последних событий золото имеет смысл использовать в качестве инвестиционного продукта, а 39% считают, что в ближайшие пять лет цена на золото будет расти. 62% респондентов согласны с тем, что золото должно быть неотъемлемой частью инвестиционного портфеля.



Инфляция постепенно снижается с начала этого года и в сентябре составила 6,9%, однако 60% людей воспринимают ее как проблему, приводящую к обесцениванию сбережений. В то же время около 25% людей не знают, как решить эту проблему, что на 11% больше, чем в прошлом году.



Тем не менее, согласно опросу, чехи готовы инвестировать больше или столько же, сколько и год назад. По словам Ржихака, с одной стороны, число людей, готовых инвестировать столько же или больше, чем год назад, увеличивается почти до 75%. С другой стороны, почти 90% опрошенных заявили, что либо не знают, как справиться с ситуацией обесценивающихся сбережений, либо ищут информацию о том, как обращаться со своими деньгами. О неуверенности и некоторой нерешительности в отношении того, как и во что вкладывать деньги, говорит тот факт, что 80% чехов направляют свои сбережения на накопительные счета.