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ТАБЛИЦА: Как подорожали основные продукты питания в ноябрьских акциях?
21 ноября 2023
15:30
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Основные продукты питания на ноябрьских распродажах в среднем на 4% дороже, чем в июле. Больше всего выросла цена на белый йогурт: за 150-граммовую упаковку чехи платят 12,2 кроны против 8,19 кроны в июле, то есть на 49% больше. Килограмм сливочного масла подорожал на 24% и стоит теперь 191,62 кроны. Таковы данные анализа, проведенного компанией Česká distribuční, которая проследила динамику цен на 13 наименований товаров в рекламных проспектах крупнейших отечественных продовольственных сетей. Напротив, картофель или пшеничную муку жители Чехии могут купить дешевле.
Пакет основных продуктов питания в ноябре стоит 715,15 кроны по сравнению с 686,65 кроны в июле. Рост цен в этом месяце более значителен, чем в январе прошлого года, когда пакет основных продуктов питания стоил 609,82 кроны, показывает анализ. Однако самые высокие цены за все исследуемые периоды были в феврале, когда чехи платили за корзину основных продуктов питания 787,37 кроны.
Помимо белого йогурта и сливочного масла, в ноябре по сравнению с июлем потребители платили на 17% больше за килограмм яблок и хлеб. Согласно анализу, яблоки стоят 26,9 кроны, а хлеб - 43,38 кроны. На 11%, до 168,62 кроны, подорожал килограммовый блок сыра Eidam. Килограмм картофеля, напротив, подешевел на 28%, и чехи могут купить его за 14,93 кроны против 20,81 кроны в июле. Примерно на пятую часть снизилась и цена килограмма пшеничной муки, который в настоящее время стоит 14,79 кроны.
Хотя цены белого йогурта и сливочного масла выросли по сравнению с июлем, цена молока снизилась на 11% и составила 14,1 кроны за литр, сообщает Česká distribuční. Меньше придется платить и за яйца: десяток яиц размера М стоит 26,6 кроны, что на 17% меньше, чем в июле. Из 13 основных продуктов питания подешевели восемь наименований, в том числе сахар, белый хлеб, пиво и свинина, а также картофель, мука, молоко и яйца. По данным Česká distribuční, на основные продукты питания розничные торговцы предлагают в ноябре скидку около 31%.
Потребительские цены в Чехии в октябре выросли на 8,5% в годовом исчислении. Однако на рост инфляции повлиял тот факт, что год назад статистики включили в нее правительственный энергосберегающий тариф как способ удешевления электроэнергии. Без этого эффекта годовая инфляция в октябре была бы ниже 6%, сообщило ранее Чешское статистическое управление. По его данным, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в октябре выросли на 3,7% по сравнению с прошлым годом.
Источник: Česká distribuční
Помимо белого йогурта и сливочного масла, в ноябре по сравнению с июлем потребители платили на 17% больше за килограмм яблок и хлеб. Согласно анализу, яблоки стоят 26,9 кроны, а хлеб - 43,38 кроны. На 11%, до 168,62 кроны, подорожал килограммовый блок сыра Eidam. Килограмм картофеля, напротив, подешевел на 28%, и чехи могут купить его за 14,93 кроны против 20,81 кроны в июле. Примерно на пятую часть снизилась и цена килограмма пшеничной муки, который в настоящее время стоит 14,79 кроны.
Хотя цены белого йогурта и сливочного масла выросли по сравнению с июлем, цена молока снизилась на 11% и составила 14,1 кроны за литр, сообщает Česká distribuční. Меньше придется платить и за яйца: десяток яиц размера М стоит 26,6 кроны, что на 17% меньше, чем в июле. Из 13 основных продуктов питания подешевели восемь наименований, в том числе сахар, белый хлеб, пиво и свинина, а также картофель, мука, молоко и яйца. По данным Česká distribuční, на основные продукты питания розничные торговцы предлагают в ноябре скидку около 31%.
Потребительские цены в Чехии в октябре выросли на 8,5% в годовом исчислении. Однако на рост инфляции повлиял тот факт, что год назад статистики включили в нее правительственный энергосберегающий тариф как способ удешевления электроэнергии. Без этого эффекта годовая инфляция в октябре была бы ниже 6%, сообщило ранее Чешское статистическое управление. По его данным, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в октябре выросли на 3,7% по сравнению с прошлым годом.
Сравнение средних цен на продукты в рекламных брошюрах в ноябре и июле 2023 года:
|Продукт
|Средняя цена, январь 2022
|Средняя цена, февраль 2023
|Средняя цена, июль 2023
|Средняя цена, ноябрь 2023
|Разница в Kč (июль-ноябрь)
|Разница в % (июль-ноябрь)
|Сахар (1 кг)
|13,40 Kč
|25,40 Kč
|21,90 Kč
|20,57 Kč
|-1,33 Kč
|-6%
|Сыр (1 кг)
|159,10 Kč
|186,06 Kč
|151,58 Kč
|168,62 Kč
|17,04 Kč
|11%
|Хлеб (1 кг)
|32,17 Kč
|41,49 Kč
|36,99 Kč
|43,38 Kč
|6,39 Kč
|17%
|Яблоки (1 кг)
|31,23 Kč
|18,30 Kč
|22,90 Kč
|26,90 Kč
|4,00 Kč
|17%
|Белый йогурт (150 г)
|9,35 Kč
|7,84 Kč
|8,19 Kč
|12,20 Kč
|4,01 Kč
|49%
|Картошка (1 кг)
|13,09 Kč
|13,43 Kč
|20,81 Kč
|14,93 Kč
|-5,88 Kč
|-28%
|Масло (1 кг)
|153,60 Kč
|156,20 Kč
|154,60 Kč
|191,62 Kč
|37,02 Kč
|24%
|Молоко пастеризованное (1 л)
|13,15 Kč
|21,10 Kč
|15,90 Kč
|14,10 Kč
|-1,80 Kč
|-11%
|Белый хлеб (1 кг)
|55,16 Kč
|62,08 Kč
|61,84 Kč
|56,53 Kč
|-5,32 Kč
|-9%
|Пиво светлое, бутылка (0,5 л)
|10,07 Kč
|11,17 Kč
|11,15 Kč
|10,23 Kč
|-0,92 Kč
|-8%
|Пшеничная мука (1 кг)
|12,23 Kč
|20,90 Kč
|18,79 Kč
|14,79 Kč
|-4,00 Kč
|-21%
|Куриные яйца (10 штук, размер M)
|21,55 Kč
|49,51 Kč
|32,10 Kč
|26,60 Kč
|-5,50 Kč
|-17%
|С Свинина (1 кг)
|85,72 Kč
|173,89 Kč
|129,90 Kč
|114,68 Kč
|-15,22 Kč
|-12%
|Всего
|609,82 Kč
|787,37 Kč
|686,65 Kč
|715,15 Kč
|28,50 Kč
|4%
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