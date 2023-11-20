Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

ТАБЛИЦА: Как подорожали основные продукты питания в ноябрьских акциях?

Анастасия Князева
21 ноября 2023
15:30
375
Основные продукты питания на ноябрьских распродажах в среднем на 4% дороже, чем в июле. Больше всего выросла цена на белый йогурт: за 150-граммовую упаковку чехи платят 12,2 кроны против 8,19 кроны в июле, то есть на 49% больше. Килограмм сливочного масла подорожал на 24% и стоит теперь 191,62 кроны. Таковы данные анализа, проведенного компанией Česká distribuční, которая проследила динамику цен на 13 наименований товаров в рекламных проспектах крупнейших отечественных продовольственных сетей. Напротив, картофель или пшеничную муку жители Чехии могут купить дешевле.
Пакет основных продуктов питания в ноябре стоит 715,15 кроны по сравнению с 686,65 кроны в июле. Рост цен в этом месяце более значителен, чем в январе прошлого года, когда пакет основных продуктов питания стоил 609,82 кроны, показывает анализ. Однако самые высокие цены за все исследуемые периоды были в феврале, когда чехи платили за корзину основных продуктов питания 787,37 кроны.
 
Помимо белого йогурта и сливочного масла, в ноябре по сравнению с июлем потребители платили на 17% больше за килограмм яблок и хлеб. Согласно анализу, яблоки стоят 26,9 кроны, а хлеб - 43,38 кроны. На 11%, до 168,62 кроны, подорожал килограммовый блок сыра Eidam. Килограмм картофеля, напротив, подешевел на 28%, и чехи могут купить его за 14,93 кроны против 20,81 кроны в июле. Примерно на пятую часть снизилась и цена килограмма пшеничной муки, который в настоящее время стоит 14,79 кроны.
 
Хотя цены белого йогурта и сливочного масла выросли по сравнению с июлем, цена молока снизилась на 11% и составила 14,1 кроны за литр, сообщает Česká distribuční. Меньше придется платить и за яйца: десяток яиц размера М стоит 26,6 кроны, что на 17% меньше, чем в июле. Из 13 основных продуктов питания подешевели восемь наименований, в том числе сахар, белый хлеб, пиво и свинина, а также картофель, мука, молоко и яйца. По данным Česká distribuční, на основные продукты питания розничные торговцы предлагают в ноябре скидку около 31%.
 
Потребительские цены в Чехии в октябре выросли на 8,5% в годовом исчислении. Однако на рост инфляции повлиял тот факт, что год назад статистики включили в нее правительственный энергосберегающий тариф как способ удешевления электроэнергии. Без этого эффекта годовая инфляция в октябре была бы ниже 6%, сообщило ранее Чешское статистическое управление. По его данным, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в октябре выросли на 3,7% по сравнению с прошлым годом.

Сравнение средних цен на продукты в рекламных брошюрах в ноябре и июле 2023 года:

Продукт Средняя цена, январь 2022 Средняя цена, февраль 2023 Средняя цена, июль 2023 Средняя цена, ноябрь 2023 Разница в Kč (июль-ноябрь) Разница в % (июль-ноябрь)
Сахар (1 кг) 13,40 Kč 25,40 Kč 21,90 Kč 20,57 Kč -1,33 Kč -6%
Сыр (1 кг) 159,10 Kč 186,06 Kč 151,58 Kč 168,62 Kč 17,04 Kč 11%
Хлеб (1 кг) 32,17 Kč 41,49 Kč 36,99 Kč 43,38 Kč 6,39 Kč 17%
Яблоки (1 кг) 31,23 Kč 18,30 Kč 22,90 Kč 26,90 Kč 4,00 Kč 17%
Белый йогурт (150 г) 9,35 Kč 7,84 Kč 8,19 Kč 12,20 Kč 4,01 Kč 49%
Картошка (1 кг) 13,09 Kč 13,43 Kč 20,81 Kč 14,93 Kč -5,88 Kč -28%
Масло (1 кг) 153,60 Kč 156,20 Kč 154,60 Kč 191,62 Kč 37,02 Kč 24%
Молоко пастеризованное (1 л) 13,15 Kč 21,10 Kč 15,90 Kč 14,10 Kč -1,80 Kč -11%
Белый хлеб (1 кг) 55,16 Kč 62,08 Kč 61,84 Kč 56,53 Kč -5,32 Kč -9%
Пиво светлое, бутылка (0,5 л) 10,07 Kč 11,17 Kč 11,15 Kč 10,23 Kč -0,92 Kč -8%
Пшеничная мука (1 кг) 12,23 Kč 20,90 Kč 18,79 Kč 14,79 Kč -4,00 Kč -21%
Куриные яйца (10 штук, размер M) 21,55 Kč 49,51 Kč 32,10 Kč 26,60 Kč -5,50 Kč -17%
С Свинина (1 кг) 85,72 Kč 173,89 Kč 129,90 Kč 114,68 Kč -15,22 Kč -12%
Всего 609,82 Kč 787,37 Kč 686,65 Kč 715,15 Kč 28,50 Kč 4%
Источник: Česká distribuční
продукты Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21 НОЯБРЯ 2023
16:30
148
ОБЩЕСТВО
СТРАХОВЩИКИ В ЭТОМ ГОДУ ВЫПЛАТЯТ БОЛЬШЕ КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ АВТО
21 НОЯБРЯ 2023
11:30
554
ОБЩЕСТВО
ОНИ ХОТЕЛИ ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ В АКЦИИ ČEZ И ПОТЕРЯЛИ 3,5 МЛН КРОН
20 НОЯБРЯ 2023
23:00
824
ОБЩЕСТВО
АДВОКАТ ПРИСВОИЛА 153 МЛН КРОН. ОНА ОБМАНУЛА ДАЖЕ НАШИХ АУДИТОРОВ, УТВЕРЖДАЕТ ЧЕШСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
20 НОЯБРЯ 2023
19:00
253
ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД ВОЗМЕСТИТ УЩЕРБ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В БЕДНЫХ СТРАНАХ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
17:30
Разыскиваются сотрудники на подработку. Почта и другие службы доставки готовятся к Рождеству
16:30
Страховщики в этом году выплатят больше компенсаций по обязательному страхованию авто
14:30
Парижская улица в Праге вновь вошла в число 20 самых дорогих улиц мира
13:00
Чехия хочет создать программу для сравнения цен на продукты питания по примеру Греции
11:30
Они хотели вложить деньги в акции ČEZ и потеряли 3,5 млн крон
10:00
Аренда VS покупка квартиры в Чехии. Что выгоднее сейчас?
08:30
Чешский миллиардер купил сеть тепловых станций в Украине и сделал прогноз об окончании войны
07:30
Дмитрий Быков выступит в Праге с программой «Не один. Новые стихи и рассказы»
07:00
В 2030 году девять из десяти должностей в Чехии будут требовать цифровых навыков
23:00
Адвокат присвоила 153 млн крон. Она обманула даже наших аудиторов, утверждает Чешская коллегия адвокатов