ТАБЛИЦА: Как подорожали основные продукты питания в ноябрьских акциях?

Сравнение средних цен на продукты в рекламных брошюрах в ноябре и июле 2023 года: Продукт Средняя цена, январь 2022 Средняя цена, февраль 2023 Средняя цена, июль 2023 Средняя цена, ноябрь 2023 Разница в Kč (июль-ноябрь) Разница в % (июль-ноябрь) Сахар (1 кг) 13,40 Kč 25,40 Kč 21,90 Kč 20,57 Kč -1,33 Kč -6% Сыр (1 кг) 159,10 Kč 186,06 Kč 151,58 Kč 168,62 Kč 17,04 Kč 11% Хлеб (1 кг) 32,17 Kč 41,49 Kč 36,99 Kč 43,38 Kč 6,39 Kč 17% Яблоки (1 кг) 31,23 Kč 18,30 Kč 22,90 Kč 26,90 Kč 4,00 Kč 17% Белый йогурт (150 г) 9,35 Kč 7,84 Kč 8,19 Kč 12,20 Kč 4,01 Kč 49% Картошка (1 кг) 13,09 Kč 13,43 Kč 20,81 Kč 14,93 Kč -5,88 Kč -28% Масло (1 кг) 153,60 Kč 156,20 Kč 154,60 Kč 191,62 Kč 37,02 Kč 24% Молоко пастеризованное (1 л) 13,15 Kč 21,10 Kč 15,90 Kč 14,10 Kč -1,80 Kč -11% Белый хлеб (1 кг) 55,16 Kč 62,08 Kč 61,84 Kč 56,53 Kč -5,32 Kč -9% Пиво светлое, бутылка (0,5 л) 10,07 Kč 11,17 Kč 11,15 Kč 10,23 Kč -0,92 Kč -8% Пшеничная мука (1 кг) 12,23 Kč 20,90 Kč 18,79 Kč 14,79 Kč -4,00 Kč -21% Куриные яйца (10 штук, размер M) 21,55 Kč 49,51 Kč 32,10 Kč 26,60 Kč -5,50 Kč -17% С Свинина (1 кг) 85,72 Kč 173,89 Kč 129,90 Kč 114,68 Kč -15,22 Kč -12% Всего 609,82 Kč 787,37 Kč 686,65 Kč 715,15 Kč 28,50 Kč 4%

Пакет основных продуктов питания в ноябре стоит 715,15 кроны по сравнению с 686,65 кроны в июле. Рост цен в этом месяце более значителен, чем в январе прошлого года, когда пакет основных продуктов питания стоил 609,82 кроны, показывает анализ. Однако самые высокие цены за все исследуемые периоды были в феврале, когда чехи платили за корзину основных продуктов питания 787,37 кроны.Помимо белого йогурта и сливочного масла, в ноябре по сравнению с июлем потребители платили на 17% больше за килограмм яблок и хлеб. Согласно анализу, яблоки стоят 26,9 кроны, а хлеб - 43,38 кроны. На 11%, до 168,62 кроны, подорожал килограммовый блок сыра Eidam. Килограмм картофеля, напротив, подешевел на 28%, и чехи могут купить его за 14,93 кроны против 20,81 кроны в июле. Примерно на пятую часть снизилась и цена килограмма пшеничной муки, который в настоящее время стоит 14,79 кроны.Хотя цены белого йогурта и сливочного масла выросли по сравнению с июлем, цена молока снизилась на 11% и составила 14,1 кроны за литр, сообщает Česká distribuční. Меньше придется платить и за яйца: десяток яиц размера М стоит 26,6 кроны, что на 17% меньше, чем в июле. Из 13 основных продуктов питания подешевели восемь наименований, в том числе сахар, белый хлеб, пиво и свинина, а также картофель, мука, молоко и яйца. По данным Česká distribuční, на основные продукты питания розничные торговцы предлагают в ноябре скидку около 31%.Потребительские цены в Чехии в октябре выросли на 8,5% в годовом исчислении. Однако на рост инфляции повлиял тот факт, что год назад статистики включили в нее правительственный энергосберегающий тариф как способ удешевления электроэнергии. Без этого эффекта годовая инфляция в октябре была бы ниже 6%, сообщило ранее Чешское статистическое управление. По его данным, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в октябре выросли на 3,7% по сравнению с прошлым годом.Источник: Česká distribuční