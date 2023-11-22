Президент Чехии подписал пакет мер экономии, предложенный правительством

Оппозиция подвергла пакет критике, заявив, что он только увеличивает налоги. Председатель клуба ANO Алена Шиллерова заявила во вторник, что если Павел не наложит вето на пакет, то движение обратится в Конституционный суд.

Проект призван помочь правительству укрепить государственные финансы и сократить структурный дефицит государственного бюджета. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) ранее назвал темпы роста государственного долга угрожающими. Министр финансов Збынек Станюра (ODS) неоднократно заявлял, что государственные финансы Чехии находятся не в лучшей форме и нуждаются в консолидации.

Например, пакет вводит только две ставки налога на добавленную стоимость — 12 и 21%. В настоящее время действуют три ставки НДС — 21, 15 и 10%. По более низкой ставке будут облагаться в основном продукты питания, а некоторые услуги и разливное пиво перейдут на более высокую ставку. Ставка налога на прибыль увеличится с 19 до 21%. Налог на имущество увеличится в среднем в 1,8 раза. Акцизы на алкоголь в ближайшие два года вырастут на 10%, а в следующем году — на 5%.

«В связи с темпами роста долгового бремени Чешской Республики я принял сегодня решение подписать пакет правительственных мер, призванных приблизить нас к стабилизации государственных финансов и сокращению государственного долга. Непринятие этого решения означало бы полное бездействие на пути к сокращению бюджетного дефицита, что нанесло бы гораздо больший ущерб», — сказал Павел.

Президент также заявил, что будет внимательно следить за формированием государственного бюджета на следующий год, чтобы в нем были предусмотрены меры по стимулированию экономического роста и не были забыты те, кто больше всего пострадает от мер жесткой экономии.

Правительство представило свой план бюджетной консолидации 11 мая этого года. В конце июня оно представило его депутатам. Первое чтение в Палате депутатов состоялось 12–13 июля, а окончательное утверждение — 13 октября. Обсуждение сопровождалось многочасовыми выступлениями представителей оппозиции. В ответ на это коалиция потребовала прекращения дебатов и проведения фиксированного голосования. Это не устраивает оппозиционное движение ANO, и это одна из причин, по которой оно хочет обратиться в Конституционный суд по поводу пакета. Лидер оппозиционной SPD Томио Окамура призвал Павела наложить вето на пакет. По словам Окамуры, пакет нанесет ущерб экономике и самим гражданам.

С другой стороны, Станюра отрицает, что в результате принятия пакета неминуема катастрофа. По словам премьер-министра Фиалы, коалиции удалось провести одно из самых важных дел за этот парламентский срок. Он считает, что пакет направлен на благо граждан и компаний, а также позволит ускорить ключевые стратегические инвестиции. Ранее Станюра заявлял, что кабинет не будет готовить еще один пакет. В ближайшие годы он намерен пересмотреть программы работы министерств, сосредоточиться на цифровизации, а также искать возможности экономии операционных расходов и расходов на персонал.