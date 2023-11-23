Kofola выходит на рынок пива: «Не отдадим чешское пиво иностранным инвесторам»

Компания Kofola ČeskoSlovensko укрепила свой бизнес по производству напитков, добавив в него известные местные бренды. Теперь от лимонадов она переходит к пиву. За нераскрытую общественности сумму она приобрела контрольный пакет акций компании Pivovary CZ Group, в которую входят торговые марки Holba, Zubr и Litovel.



«В компании Kofola мы научились развивать традиционные и локальные бренды с сильной историей. Когда появилась возможность инвестировать в пивоваренные заводы, производящие бренды с многолетней историей, мы не раздумывали. Мы уверены, что опыт наших сотрудников поможет их развитию», — прокомментировал приобретение группы Pivovary CZ Яннис Самарас, генеральный директор компании Kofola.



Holba, Zubr и Litovel варятся в Ганушовице, Пржерове и Литовеле уже более 130 лет, и в этом году местные пивоварни сварят более 800 000 гектолитров пива. «Мы стремимся сохранить традиции ремесленного пивоварения, стабильные отношения с клиентами, поставщиками и сотрудниками, а также корпоративную социальную ответственность. Все это было важными критериями в переговорах о продаже», — заявил Яромир Дворский, заместитель председателя правления группы Pivovary CZ.



Сделка еще должна быть одобрена Антимонопольным ведомством и, как ожидается, будет завершена в начале следующего года. В рамках сделки компания Kofola приобретет 51% акций пивоваренной группы, в которой работает около 500 человек. В сделке также участвуют две более мелкие компании: инвестиционная группа RSJ и акционерное общество Úsovsko, которые приобретут миноритарные пакеты акций.



Pivovary CZ является пятым по величине чешским пивоваренным концерном, около трети продукции которого поставляется на зарубежные рынки. Представители Kofola отмечают использование экспортного потенциала как важный фактор при принятии решения. Под управлением Kofola Pivovary CZ останется независимым предприятием, которое возглавит Рене Мусила, один из основателей группы Kofola.



«Наша цель — поддержать искусство и качество чешских пивоваренных заводов. Было бы обидно, если бы традиционные чешские бренды попали в руки иностранных инвесторов», — сказал Мусила.



Компания Kofola также расширяет свой портфель за счет менее привычных направлений. Например, недавно она инвестировала в компанию из Крнова, которая производит керамические емкости для полива растений. Наряду с брендом Mattoni она также вошла в словацкую компанию, которая упрощает и делает более экологичным производство и переработку пластиковых бутылок.