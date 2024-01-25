Семинар по финансовой грамотности в Праге

Семинар по финансовой грамотности

Приглашаем вас присоединиться к семинару по финансовой грамотности, запланированному на 21 февраля в Праге. В рамках мероприятия вы получите полезные знания о финансовом рынке и освоите навыки принятия обдуманных финансовых решений. Ведущим семинара будет Константин Панаско, опытный профессиональный спикер в сфере финансов. Это отличная возможность расширить свои знания и научиться принимать обоснованные финансовые решения.

Темы, которые будут освещены на семинаре, включают:

Четыре основы финансового рынка: Узнайте основные принципы и понятия, связанные с финансовым рынком, чтобы лучше понимать его функционирование и возможности. Обезопасьте свой доход: Получите советы и стратегии по защите своего дохода от непредвиденных обстоятельств и финансовых рисков. Как купить свою недвижимость: Узнайте различные аспекты процесса приобретения жилья в Чехии. Недвижимость как инвестиция: Изучите преимущества и риски инвестирования в недвижимость, а также узнайте, как правильно выбирать объекты для инвестиций. Подготовка к пенсии: Узнайте о различных способах планирования пенсии и какие шаги следует предпринять, чтобы обеспечить финансовую стабильность в старости. Инвестиции как источник дохода: Изучите различные виды инвестиций и узнайте, как использовать их для генерации дополнительного дохода.

Не упустите возможность улучшить свои финансовые знания и навыки на этом информативном семинаре и получить бесценный опыт всего за 199 крон. Присоединяйтесь к нам и начните свой путь к финансовой независимости и свободе!

Цена входа 199 крон

Место Pobřežní 249/46, Praha 8, 18600