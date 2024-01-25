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Семинар по финансовой грамотности в Праге
25 января 2024
23:00
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Семинар по финансовой грамотности, запланированный на 21 февраля в Праге, предоставит участникам уникальную возможность овладеть ключевыми аспектами финансового рынка. Содержание мероприятия охватывает четыре основы финансового рынка, стратегии защиты дохода, процесс приобретения недвижимости в Чехии, а также рассматривает недвижимость как инвестицию с их преимуществами и рисками. Участники получат информацию о планировании пенсии, различных инвестиционных возможностях и методах генерации дополнительного дохода. Семинар предоставляет ценные знания и стратегии, необходимые для достижения финансовой независимости. Стоимость участия — 199 крон. Это возможность улучшить финансовую грамотность и начать путь к финансовой независимости.
Семинар по финансовой грамотности
Приглашаем вас присоединиться к семинару по финансовой грамотности, запланированному на 21 февраля в Праге. В рамках мероприятия вы получите полезные знания о финансовом рынке и освоите навыки принятия обдуманных финансовых решений. Ведущим семинара будет Константин Панаско, опытный профессиональный спикер в сфере финансов. Это отличная возможность расширить свои знания и научиться принимать обоснованные финансовые решения.
Темы, которые будут освещены на семинаре, включают:
- Четыре основы финансового рынка: Узнайте основные принципы и понятия, связанные с финансовым рынком, чтобы лучше понимать его функционирование и возможности.
- Обезопасьте свой доход: Получите советы и стратегии по защите своего дохода от непредвиденных обстоятельств и финансовых рисков.
- Как купить свою недвижимость: Узнайте различные аспекты процесса приобретения жилья в Чехии.
- Недвижимость как инвестиция: Изучите преимущества и риски инвестирования в недвижимость, а также узнайте, как правильно выбирать объекты для инвестиций.
- Подготовка к пенсии: Узнайте о различных способах планирования пенсии и какие шаги следует предпринять, чтобы обеспечить финансовую стабильность в старости.
- Инвестиции как источник дохода: Изучите различные виды инвестиций и узнайте, как использовать их для генерации дополнительного дохода.
Не упустите возможность улучшить свои финансовые знания и навыки на этом информативном семинаре и получить бесценный опыт всего за 199 крон. Присоединяйтесь к нам и начните свой путь к финансовой независимости и свободе!
Ссылка на регистрацию тут: https://forms.gle/v5rPRqAC6coZk39M9
Цена входа 199 крон
Место Pobřežní 249/46, Praha 8, 18600
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