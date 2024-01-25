Почему правительство Чехии не должно назначать дату введения евро до выборов

В настоящее время правительство обсуждает совместный документ Министерства финансов и Чешского национального банка (ЧНБ), оценивающий готовность страны к вступлению в еврозону. Станюра ожидает, что кабинет министров озвучит совместное мнение по этому документу до конца февраля. В ходе обсуждения материала некоторые министры призвали правительство установить крайний срок для вступления в еврозону или хотя бы для вступления в ERM II, в котором страна должна находиться за два года до введения евро.



По словам Станюры, основное внимание должно быть уделено выполнению так называемых Маастрихтских критериев для введения евро. В прошлом году Чехия не выполнила ни один из них, но в этом году она должна выполнить по крайне мере критерий государственных финансов, так как дефицит должен снизиться до 2,2% от валового внутреннего продукта (ВВП). Министр ожидает, что Чехия также сможет выполнить критерии инфляции и процентной ставки.



Для вступления в еврозону страна должна соответствовать четырем критериям. Критерий ценовой стабильности предусматривает, что уровень инфляции в стране не должен превышать более чем на 1,5% средний уровень инфляции в трех странах еврозоны с самым низким ростом цен. Критерий долгосрочной процентной ставки требует, чтобы долгосрочная процентная ставка была не более чем на два процентных пункта выше среднего уровня в трех странах еврозоны с самой низкой инфляцией. Критерий государственных финансов устанавливает максимальный дефицит бюджета в размере 3% от валового внутреннего продукта (ВВП) и максимальный коэффициент задолженности в размере 60% от ВВП. Последний критерий — стабильность обменного курса, который требует двухлетнего членства в Европейском механизме обменных курсов (ERM II).



Но только после выполнения этих критериев, то есть в следующем году, по его словам, на повестку дня будет вынесен вопрос о введении евро. В то же время Станюра не поддерживает идею о том, чтобы правительство приняло решение о дате вступления в еврозону в следующем году. «Принимать решение о фиксированной дате вступления в еврозону в следующем году я считаю политически неразумным в год выборов», — сказал он. По его словам, вопрос о введении евро может стать частью предвыборных кампаний партий.



В то же время министр финансов призвал к поиску общественного консенсуса по вопросу введения евро. По его словам, общество в Чехии расколото по поводу европейской валюты, в то время как в странах, которые ввели евро в последние годы, этот шаг был воспринят единодушно.



В своей программной декларации правительство обязалось стремиться к выполнению Маастрихтских критериев. В документе не говорится о назначении даты введения евро. Чешская Республика обязалась принять единую валюту в 2004 году в Договоре о вступлении в Европейский союз. Из десяти стран, вступивших тогда в ЕС, Чехия, Польша и Венгрия еще не перешли на евро.