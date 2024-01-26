Долги по кредитам: первое предупреждение о том, что чехи находятся в затруднительном финансовом положении

«В конце года мы как банк наблюдали примерно 10-процентный рост клиентов с просроченной задолженностью. Теперь вопрос в том, как ситуация будет развиваться в первом квартале этого года», — говорит глава Moneta Money Bank Томаш Спурны.

Вторичная неплатежеспособность и более высокие процентные ставки

«Цифры показывают, что клиенты попадают в затруднительное положение, и мы видим по отзывам клиентов, что так называемая вторичная неплатежеспособность часто играет свою роль. Мы также наблюдаем рост спроса, также примерно на 10%, на реструктуризацию кредита или временную отмену выплат по ипотеке. Интересно, что это касается в первую очередь ипотечных продуктов», — добавляет Спурны.

По его словам, в конце года сошлись несколько факторов: со стороны клиента стоимость жизни выросла из-за инфляции, что повлекло за собой рост выплат после реструктуризации ипотеки. «Пока неясно, будет ли эта проблема усугубляться в течение года. Конечно, если ВВП не вырастет и экономика не взлетит при снижении ставок, ситуация может ухудшиться. Но уже сейчас нет никаких сомнений в том, что определенная часть семей попала в более сложную ситуацию», — говорит он.

Упомянутые рефиксации ипотечных кредитов произойдут в следующем году. «Ипотечные кредиты, выданные в те годы, когда ставки были очень низкими, начинают рефинансироваться. Я ожидаю сильной конкуренции между банками в сфере рефинансирования, и именно здесь я вижу наибольшие возможности», — добавляет он. По словам Якуба Сейдлера, главного аналитика Чешской банковской ассоциации, в этом году истечет срок действия 80 000 ипотечных кредитов, в следующем году истечет срок фиксации около 100 000 кредитов, а в 2026 году истечет срок фиксации 130 000 ипотечных кредитов.

В целом Спурны ожидает, что спрос на ипотечные кредиты в этом году будет на 10% выше, чем в прошлом. Ставки снижаются.

Спурны пояснил, что стратегия Moneta основана на средне- и долгосрочных ставках. Если банк хочет иметь маржу около 1%, то сегодня он предлагает ипотечные кредиты по ставке около 4,49%. При этом он не считает, что падение ставок на пяти- и десятилетний срок будет стремительным.

Ставки не упадут ниже 4%

«Я не считаю это реалистичным», — сказал Спурны.

Помимо снижения ставок по ипотечным кредитам, падают и процентные ставки по сберегательным счетам, которые до сих пор предлагали щедрый рост. «Если мы посмотрим на рынок, то увидим, что четыре или пять крупных банков объявили о снижении ставок 1 февраля», — говорит Спурны, добавляя, что Moneta также ожидает корректировки ставок в течение одного-двух месяцев. «Мы будем стараться копировать центробанк. Если он снизит ставки, мы отразим это с некоторой задержкой. Мы будем очень осторожны, чтобы не снизить ставки слишком резко и не создать дополнительное давление на наших клиентов», — говорит он.