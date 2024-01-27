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Для вступления Чехии в еврозону необходима одна вещь

Анастасия Князева
29 января 2024
14:00
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Для вступления Чехии в еврозону необходим более широкий политический консенсус, так как процесс введения евро является длительным и сложным. Об этом заявила Ева Замразилова, заместитель управляющего Чешским национальным банком (ЧНБ). По ее словам, должность национального координатора по евро имеет смысл вводить только тогда, когда будет определена дата вступления Чехии в еврозону. Она добавила, что процесс введения евро в Чехии можно ускорить, если поднять закон о бюджетной ответственности до уровня конституционного закона.
По словам Замразиловой, введение евро не может быть достигнуто за один избирательный период. Поэтому необходимо, чтобы был достигнут более широкий консенсус и чтобы следующее политическое представительство не откладывало изменения. «Нет ничего хуже, чем подписаться под каким-то шагом, который затормозят через два года», — сказала она. По словам Замразиловой, любой обратный шаг Чехии в отношении евро станет «приглашением для спекулянтов чешской валютой».
 
Одним из условий перехода на евро является стабилизация государственных финансов, отметила Замразилова. По ее словам, государственные финансы должны быть стабилизированы в долгосрочной перспективе, а не только до тех пор, пока Чехия не перейдет на евро. Этому способствовало бы доведение закона о бюджетной ответственности до уровня конституционного закона, добавила она.
 
Марек Мора, бывший заместитель управляющего ЧНБ, согласен с повышением уровня закона. В то же время он заявил, что евро не спасет Чехию экономически, но и не нанесет ей существенного ущерба. Вопрос о том, поможет ли евро Чехии снизить инфляцию, по его словам, нужно рассматривать с более отдаленной дистанции. Например, решение ЧНБ сохранить процентные ставки на более высоком уровне в течение длительного времени действительно способствовало замедлению инфляции, добавил он. Если бы Чешская Республика сохранила процентные ставки на уровне, установленном Европейским центральным банком, инфляция была бы выше.
 
На прошлой неделе министр транспорта Мартин Купка (ODS) сообщил, что дефицит государственных финансов Чехии по отношению к ВВП в этом году, скорее всего, составит 2,2% и будет соответствовать одному из Маастрихтских критериев для вступления в евро, который устанавливает максимальный уровень в 3%.
 
Для вступления в еврозону страна должна соответствовать четырем критериям. Критерий ценовой стабильности предусматривает, что уровень инфляции в стране не должен превышать более чем на 1,5% средний уровень инфляции в трех странах еврозоны с самым низким ростом цен. Критерий долгосрочной процентной ставки требует, чтобы долгосрочная процентная ставка была не более чем на 2% выше среднего уровня в трех странах еврозоны с самой низкой инфляцией. Критерий государственных финансов устанавливает максимальный дефицит бюджета в размере 3% от валового внутреннего продукта (ВВП) и максимальный коэффициент задолженности в размере 60% от ВВП. Последний критерий — стабильность обменного курса, который требует двухлетнего членства в Европейском механизме обменных курсов (ERM II).
 
Дебаты о введении евро активизировались после новогодней речи президента Петра Павела, согласно которой единая европейская валюта — это логичное будущее. Он призвал Чешскую Республику начать предпринимать конкретные шаги по введению евро. Однако министр финансов Збынек Станюра (ODS), например, ранее заявил, что сейчас нет смысла вводить единую европейскую валюту.
Чехия Евро Еврозона

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