Чешская экономика зависит от покупок простых чехов больше, чем мы думаем

Чешское статистическое управление (ЧСУ) сообщило, что в четвертом квартале экономические показатели Чехии снизились на 0,2% в годовом исчислении. Это позволяет статистикам предположить, что в целом за год темпы роста экономики замедлились на 0,4%. Первая оценка прошлого года, хотя и предварительная, также показала, насколько важно потребление рядовых чехов для показателей отечественной экономики. В первом полугодии оно упало более чем на 4% в годовом исчислении, а во втором полугодии, за исключением последних двух месяцев, люди покупали значительно меньше. Если бы не это, чешская экономика укрепилась бы и не получила бы худших результатов по сравнению с другими странами Европейского союза.

Важность поведения обычных людей подтверждают аналитики инвестиционного банка Patria, которые в качестве главной хорошей новости приводят информацию о том, что после шести кварталов потребление наконец перестало падать и даже немного восстановилось. Это даже привело Мартина Крона из Raiffeisen Bank к оптимистичному выводу, что данные ЧСУ — это «воображаемый свет лучшего завтра». Однако он напоминает, что местное потребление не могло упасть еще больше. «Мы пережили самое глубокое падение потребления в ЕС по сравнению с периодом до пандемии», — напоминает он. По имеющимся данным, падение по сравнению с 2019 годом составляет почти 10%.

Из-за этого сложный период 2020–2023 годов оказался для Чехии хуже, чем финансовый кризис 2008–2013 годов. В его начале семейные расходы помогли компенсировать резкое падение внешней торговли в балансе ВВП. В 2013 году домохозяйства вновь стали тормозить зарождающееся восстановление экономики. И наоборот, начало кризиса в 2020 году было связано со снижением потребления, вызванным закрытием предприятий во время пандемии. Вторая волна наступила после того, как семьи отреагировали на высокую инфляцию экономией.

В 2008–2013 годах благодаря уверенному поведению домохозяйств показатели внутренней экономики повторяли показатели ВВП всего Европейского союза, а Чешская Республика восстанавливалась быстрее других. Однако в условиях нынешнего кризиса местная экономика с каждым годом уступает европейской. Это подтверждают первые оценки Eurostat за прошлый год. На самом деле, в отличие от Чехии, экономика ЕС в 2023 году не упала, а выросла на 0,5%. В случае таких стран, как Испания, Португалия и Бельгия, ее показатели увеличились как минимум на 1%, в то время как в случае Италии и Франции они оказались чуть ниже этого порога.

Поэтому чешские эксперты считают, что и на этот раз единственным спасением могут стать потребители. Однако они пока не берутся предсказать, когда именно домохозяйства начнут тратить по-настоящему. «Чешская экономика может реально выйти на допандемический уровень конца 2019 года к концу этого года», — считает Ян Буреш из банка Patria, но только в том случае, если люди начнут делать покупки весной. «Но если риски понижения материализуются, есть вероятность, что экономика не сможет полностью восстановиться уже пятый год подряд», — предупреждает аналитик.