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Со вчерашнего дня повышен акциз на табачные изделия
2 февраля 2024
21:00
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Вчера повысилась ставка акцизного сбора на табачные изделия. Она будет на 10 % выше для сигарет, сигар и курительного табака и на 15% выше для нагретого табака. Новым акцизом будут облагаться и электронные сигареты. Эта мера является частью правительственного пакета по консолидации государственных финансов.
По мнению табачных компаний, изменение акциза приведет к тому, что пачка сигарет подорожает примерно на восемь крон. Пачка табака для систем нагревания должна подорожать примерно на три кроны. Для электронных сигарет вновь введенный акциз будет уплачиваться с заправок, причем в этом году ставка составит 2,50 чешских крон за миллилитр. На никотиновые пакетики новый акциз составит 0,40 кроны за грамм.
В последующие годы акциз на табачные изделия будет продолжать расти. На сигареты, сигары и курительный табак он будет увеличиваться на 5% в год до 2027 года. Для нагреваемого табака ставка налога будет увеличиваться на 15% в год до 2027 года. На электронные сигареты налог должен вырасти до десяти крон за миллилитр к 2027 году, а на никотиновые пакетики - до 1,70 кроны за грамм.
В прошлом году было собрано 53,1 миллиарда крон акцизов на табачные изделия, что на 6,2 миллиарда крон меньше, чем в прошлом году. Министерство финансов объяснило снижение сборов изменением предпочтений потребителей табака, которые переходят с обычных сигарет на электронные.
В последующие годы акциз на табачные изделия будет продолжать расти. На сигареты, сигары и курительный табак он будет увеличиваться на 5% в год до 2027 года. Для нагреваемого табака ставка налога будет увеличиваться на 15% в год до 2027 года. На электронные сигареты налог должен вырасти до десяти крон за миллилитр к 2027 году, а на никотиновые пакетики - до 1,70 кроны за грамм.
В прошлом году было собрано 53,1 миллиарда крон акцизов на табачные изделия, что на 6,2 миллиарда крон меньше, чем в прошлом году. Министерство финансов объяснило снижение сборов изменением предпочтений потребителей табака, которые переходят с обычных сигарет на электронные.
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