Курс чешской кроны самый слабый по отношению к евро с весны 2022 года

Снижение курса по отношению к доллару существеннее, чем по отношению к евро. В июле прошлого года курс к американской валюте был чуть выше 21 кроны за доллар, а в конце ноября уже около 22 крон за доллар. Сейчас он более чем на крону выше.

Чешская валюта начала расти по отношению к евро во второй половине 2022 года и достигла своего максимума в апреле 2023 года, когда ее курс достиг 23,23 кроны за евро. Затем крона снова начала слабеть. В конце ноября прошлого года курс составлял 24,26 чешской кроны за евро, за два месяца он вырос на 71 геллеров до вышеупомянутых 24,97.

Последний раз более слабый курс кроны по отношению к евро был в начале мая 2022 года, когда он составлял 25 крон за евро.