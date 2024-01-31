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Курс чешской кроны самый слабый по отношению к евро с весны 2022 года
3 февраля 2024
18:00
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Чешская валюта в пятницу, 2 февраля, ослабла до 24,97 за евро, что является самым низким показателем с мая 2022 года. За день крона потеряла 14 геллеров. По отношению к американской валюте она упала еще больше — на 18 геллеров, до 23,11 за доллар. Это следует из информации на сервере Patria Online.
Снижение курса по отношению к доллару существеннее, чем по отношению к евро. В июле прошлого года курс к американской валюте был чуть выше 21 кроны за доллар, а в конце ноября уже около 22 крон за доллар. Сейчас он более чем на крону выше.
Чешская валюта начала расти по отношению к евро во второй половине 2022 года и достигла своего максимума в апреле 2023 года, когда ее курс достиг 23,23 кроны за евро. Затем крона снова начала слабеть. В конце ноября прошлого года курс составлял 24,26 чешской кроны за евро, за два месяца он вырос на 71 геллеров до вышеупомянутых 24,97.
Последний раз более слабый курс кроны по отношению к евро был в начале мая 2022 года, когда он составлял 25 крон за евро.
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