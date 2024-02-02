Центробанк Чехии готов к более резкому снижению ставок

Согласно последним комментариям, мы можем наблюдать два течения в правлении Чешского национального банка (ЧНБ). Одно из них более осторожное, склоняющееся к дальнейшему снижению процентной ставки на стандартные четверть процентного пункта. К этому лагерю принадлежит, например, вице-губернатор Ева Замразилова.

Кроме того, есть два члена совета, которые в последние дни выразили мнение, что февральское заседание центрального банка может привести к более резкому снижению основной ставки, чем на 25 пунктов. Заместитель управляющего Ян Фрайт, например, может представить себе снижение ставки более чем на полпроцента и, вероятно, проголосует за такой шаг.

«Я всегда был сторонником того, что, когда мы видим, что ставки должны перейти на более низкий уровень, мы должны действовать смелее и довести их до уровня, который затем потребует только тонкой настройки», — сказал Фрайт в интервью Reuters.

Фрайт отметил, что январская ревальвация не принесла значительных потрясений, а перспективы экономического роста, спроса домохозяйств и инфляционного давления смягчаются.

Тем не менее заместитель управляющего больше склоняется к нынешней риторике Совета директоров, согласно которой процентные ставки придется удерживать на более высоком уровне дольше, чем предполагает прогноз аналитического отдела центрального банка. Фрайт обосновывает это тем, что только таким образом можно успешно достичь целевого уровня инфляции в 2%. С другой стороны, он считает реалистичными ставки на конец года ниже «четверки».

Советник Томаш Голуб высказался в похожем тоне, хотя и с более осторожным акцентом. Он напомнил изданию Lidové noviny, что в четверг банкиры будут обсуждать в основном темпы снижения ставок, будут ли они продолжать двигаться обычным шагом в 25 базисных пунктов или же есть возможность для более значительного смягчения монетарной политики на заседании в четверг или в обозримом будущем.

«Даже если мы решим снизить базовую ставку до 6,25% на следующем заседании 8 февраля, денежно-кредитные условия останутся жесткими», — сказал он.

По словам Голуба, если курс кроны будет значительно снижаться и превысит вышеупомянутые 25 крон за евро, это может замедлить темпы снижения процентных ставок. Если же обменный курс ужесточится еще больше, то, по словам Голуба, ЧНБ может временно прервать цикл снижения ставок.

По его словам, нынешнее давление на крону носит временный характер и, вероятно, ослабнет, когда Европейский центральный банк также начнет снижать процентные ставки. Однако его президент на недавнем заседании заявил, что цикл снижения ставок начнется не раньше лета, что может привести к падению курса кроны.

С другой стороны, правление банка может склониться и к Яну Кубичеку, который в недавнем интервью журналу Banking снял опасения по поводу того, как пройдет январская переоценка товаров и услуг: «Пока что угроза роста цен на продукты питания кажется необоснованной», — сказал он. Вместо этого он подчеркнул риски, связанные со слабым экономическим ростом.

В конечном счете важным будет и отношение самого главы центрального банка Алеша Михла, который традиционно довольно скуп в своих публичных выступлениях. На его мнение могут повлиять как последние данные по экономике страны, так и общий тон нового прогноза.