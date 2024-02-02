В Чехии ежегодно выявляются тысячи случаев кражи электроэнергии. Что грозит ворам?

Каждая третья проверка выявляет "черное" потребление электроэнергии. Дистрибьюторы и поставщики несут ущерб в десятки миллионов крон от несанкционированного потребления. В некоторых случаях достаточно переделать проводку.





"Ежегодно мы проводим около 7 000 проверок на территории распределения ČEZ Distribuce, и примерно в трети случаев подозрения в несанкционированном потреблении подтверждаются", - говорит Соня Холингерова, пресс-секретарь компании ČEZ Distribuce.





PREdistribuce не раскрывает количество незаконных отборов электроэнергии. "Их, конечно, не так много, чтобы это как-то "угрожало" экономике компании. С другой стороны, конечно, мы уделяем этому должное внимание, - сказал представитель компании Карел Ганзелка.





В этом случае у энергораспределительных компаний возникает две проблемы. Либо клиент сам и сознательно манипулирует своим счетчиком, чтобы не платить так много за электричество, либо кто-то "подключается" к нему и забирает электричество, за которое платит жертва.





В первом случае, когда требуется вскрыть счетчик, непрофессионалу это сделать сложнее, поскольку прибор опломбирован. С другой стороны, по мнению опрошенных экспертов, подсоединить чужой счетчик проще, если мошенник хоть немного разбирается в электротехнике.





Таким образом, неисправность приборов учета может быть не только виной потребителя. Однако клиент несет ответственность за его состояние, независимо от того, как был поврежден счетчик, даже если он находится в общедоступном месте.





Компания ČEZ Distribuce признает, что количество несанкционированных отборов увеличилось в связи с ростом цен на электроэнергию. "Это одна из теорий, с которой мы работаем. Однако невозможно подтвердить статистически, увеличивается ли количество несанкционированных изъятий или процент успешного обнаружения благодаря цифровизации и новым методам", - объясняет Холингерова.





Компания PREdistribution не наблюдала роста таких случаев, но в последнее время благодаря модернизации ей стало легче выявлять хищения электроэнергии. "В последнее время важную роль здесь играют цифровизация и догоняющее развитие сети. Благодаря этому нестандартное поведение в сети стало легче выявлять с точки зрения дистрибьютора", - говорит Ханзелка.





Однако крупнейший дистрибьютор электроэнергии в Чешской Республике ежегодно фиксирует несанкционированное потребление электроэнергии на сумму 40-50 миллионов крон.





Но ущерб не обязательно должен быть финансовым. "Часто воры электроэнергии даже не осознают, что подвергают себя и окружающих риску поражения электрическим током и тем самым ставят под угрозу здоровье и имущество других людей", - предупреждает Холингерова.





Несанкционированным потреблением также считается ситуация, когда счетчик исправен, но клиент не платит за потребленную энергию. "Выявленные случаи мы решаем на месте, прерывая подачу электроэнергии, достигая соглашения, выплачивая финансовую компенсацию за причиненный ущерб, а затем снова подключая", - говорит Ханзелка. Поставщик должен отправить клиенту уведомление об отключении не менее чем за 30 дней.





Чешскую полицию всегда вызывают на любое несанкционированное потребление, связанное с классическим воровством электроэнергии, поэтому дело часто заканчивается в суде, говорит Холингерова.





Как бороться с несанкционированным потреблением?





Дистрибьюторы советуют клиентам регулярно проверять свой прибор учета (оборудование для непосредственного измерения потребления электроэнергии в домах и для подключения к электросети). В частности, клиентам следует обращать внимание на то, чтобы все точки в шкафу счетчика были опломбированы. "В частности, официальные отметки на верхней половине счетчика, отсутствуют ли они полностью или каким-то образом повреждены или деформированы", - говорит Холингерова.





Если клиент считает, что его счетчик был подделан или деформирован, ему следует разобраться в ситуации. "Клиент должен сообщить о своих подозрениях дилеру или дистрибьютору, который проведет расследование, - советует Ханзелка.





В противном случае клиент может узнать о предполагаемом несанкционированном потреблении только из своего счета. Если выставленный счет значительно отличается от предыдущих лет, а характер потребления не изменился, возможно, имеет место мошенничество.





"Претензии предъявляются потребителем, и делать это следует через розничного продавца. Клиентам также рекомендуется отправлять показания для самопроверки через своего продавца в течение года. Клиент может отправить десять таких показаний в течение года и одиннадцатое в конце года", - говорит Роман Шперняк, представитель распределительной компании E.GD.





При переезде клиенту также следует проверить свой счетчик, чтобы исключить несанкционированное потребление за предыдущий период.