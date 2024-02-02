Промышленность Чехии в прошлом году сократилась на 0,4%, что является худшим результатом со времен пандемии

Падение коснулось в основном энергоемких отраслей, таких как металлургия и литейное производство, восстановление автомобильной промышленности также не помогло. Прошлогодний результат стал худшим с 2020 года, когда на промышленность повлияли ограничения, введенные из-за пандемии ковида-19, а годом ранее она выросла на 2,5%. В декабре спад в годовом исчислении замедлился до 0,7% после падения промышленного производства на 2,7% в ноябре. Об этом говорится в опубликованных сегодня данных ЧСУ.

Снижение производства других неметаллических минеральных продуктов и производства основных металлов, металлургии и литейного производства внесло значительный вклад в прошлогодний промышленный результат в Чешской Республике, сказал Радек Матейка, директор департамента статистики сельского и лесного хозяйства, промышленности, строительства и энергетики ЧСУ. «По сравнению с 2022 годом производство электроэнергии также снизилось. Даже восстановление производства автомобилей и других транспортных средств не смогло переломить общий спад», — добавил он. Стоимость новых промышленных заказов в прошлом году упала на 1,7% по сравнению с предыдущим годом, но продажи от промышленной деятельности выросли на 4%.

Спад производства в Чешской Республике в прошлом году затронул большинство промышленных секторов. Выпуск прочей неметаллической минеральной продукции, включающий производство стекла, фарфора и строительных материалов, упал на 17,8%, а производство основных металлов, металлургия и литейное производство — на 14,4%. Производство и распределение электроэнергии, газа, тепла и кондиционированного воздуха упало на десятую часть, а добыча угля — на 14,4%. С другой стороны, производство автомобилей выросло на 16,1%, а производство прочего транспортного оборудования — на 17,8%. Статистики зафиксировали рост фармацевтической промышленности на 9,3%.

Число работников в чешской промышленности в прошлом году сократилось на 1,8%, а их средняя зарплата выросла на 8,7%.

Объем строительного производства в Чехии в прошлом году упал на 2,6% в годовом исчислении, тогда как годом ранее он вырос на 2,6%. Более значительный спад был зафиксирован в гражданском строительстве, которое включает в себя строительство дорог, телекоммуникационных и энергетических сетей, где объем производства в прошлом году снизился на 4,7% по сравнению с предыдущим годом. Производство в гражданском строительстве, которое представляет собой возведение зданий, упало на 1,8%.

«В 2023 году строительные органы выдали 77 399 разрешений на строительство, что на 10,1% меньше, чем годом ранее, и является самым низким показателем за этот период с 2015 года», — сообщили сегодня статистики. Ориентировочная стоимость выданных в прошлом году разрешений на строительство выросла на 16,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 601,7 млрд крон. Количество квартир, строительство которых было начато в прошлом году, снизилось на 15,5% по сравнению с предыдущим годом и составило 35 700. Количество завершенных строительством квартир снизилось на 3,2%, до 38 082.

Среднее число зарегистрированных работников на строительных предприятиях с 50 и более сотрудниками в декабре увеличилось на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, а их среднемесячная брутто-зарплата выросла на 2,3% по сравнению с предыдущим годом.

Экспорт упал на 7,2 % в годовом исчислении до 317,7 млрд крон, а импорт — на 8,9 % до 314,2 млрд крон. С учетом сезонной корректировки экспорт вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт — на 4,2%.

«Хотя общий объем экспорта и импорта продолжил снижаться в годовом исчислении, торговый баланс в декабре сохранил положительную динамику. Более значительное снижение в годовом исчислении было зафиксировано, например, в экспорте компьютеров и машин и оборудования. Как и в предыдущем месяце, снизился импорт, особенно электрооборудования и нефти и газа», — сказала Яна Мазанкова, руководитель отдела торгового баланса ЧСУ.