Почему жители Чехии массово снижают температуру отопления зимой

По мнению авторов исследования, основной причиной снижения потребления тепла являются цены на энергоносители, из-за которых многие домохозяйства не могут позволить себе отапливать свои дома так же интенсивно, как в прошлом. По данным опроса, проведенного в январе этого года среди 1036 респондентов, большинство чехов сократили отопление дома на два-три градуса Цельсия.



По данным опроса, более двух третей семей теперь предпочитают, чтобы температура в жилых комнатах составляла от 20 до 22 градусов. Около 23% респондентов отапливают свои дома на более высоких температурах. По мнению экспертов, идеальная температура в доме составляет около 22 градусов. Однако около 40% людей, согласно опросу, вынуждены снизить уровень отопления.



Некоторые семьи раздумывают над тем, стоит ли придерживаться нынешнего способа отопления из-за высоких цен на энергоносители. Приблизительно 19% респондентов опроса заявили, что подумывают о том, чтобы инвестировать в более эффективный источник, чаще всего в тепловой насос, а затем в более современный газовый котел. Однако около 40% людей, согласно опросу, колеблются.



В прошлом году ограничения на отопление продолжали влиять на потребление центрального отопления в Чешской Республике. По данным Ассоциации отопления Чешской Республики, потребление упало на 6% по сравнению с прошлым годом. Наряду с ростом цен на отопление повлияла и теплая погода. Прошлый год был на десять процентов теплее, чем средняя температура за последние 14 лет, и, следовательно, менее затратным на отопление. Кроме того, продолжительность отопительного сезона была короче.