Почему жители Чехии массово снижают температуру отопления зимой
8 февраля 2024
16:30
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Почти 40% чехов снизили температуру в своих домах этой зимой из-за высоких цен на энергоносители. Чаще всего они снижают температуру отопления до трех градусов Цельсия. Более двух третей людей сейчас предпочитают температуру в доме около 20-22 градусов. Тем не менее, только пятая часть чехов рассматривает возможность инвестирования в более эффективные источники отопления. Таковы данные опроса, проведенного компанией Ipsos для Stiebel Eltron. В прошлом году потребление тепла в Чехии снизилось на 6% по сравнению с предыдущим годом, и на это также повлияла погода.
По мнению авторов исследования, основной причиной снижения потребления тепла являются цены на энергоносители, из-за которых многие домохозяйства не могут позволить себе отапливать свои дома так же интенсивно, как в прошлом. По данным опроса, проведенного в январе этого года среди 1036 респондентов, большинство чехов сократили отопление дома на два-три градуса Цельсия.
По данным опроса, более двух третей семей теперь предпочитают, чтобы температура в жилых комнатах составляла от 20 до 22 градусов. Около 23% респондентов отапливают свои дома на более высоких температурах. По мнению экспертов, идеальная температура в доме составляет около 22 градусов. Однако около 40% людей, согласно опросу, вынуждены снизить уровень отопления.
Некоторые семьи раздумывают над тем, стоит ли придерживаться нынешнего способа отопления из-за высоких цен на энергоносители. Приблизительно 19% респондентов опроса заявили, что подумывают о том, чтобы инвестировать в более эффективный источник, чаще всего в тепловой насос, а затем в более современный газовый котел. Однако около 40% людей, согласно опросу, колеблются.
В прошлом году ограничения на отопление продолжали влиять на потребление центрального отопления в Чешской Республике. По данным Ассоциации отопления Чешской Республики, потребление упало на 6% по сравнению с прошлым годом. Наряду с ростом цен на отопление повлияла и теплая погода. Прошлый год был на десять процентов теплее, чем средняя температура за последние 14 лет, и, следовательно, менее затратным на отопление. Кроме того, продолжительность отопительного сезона была короче.
По данным опроса, более двух третей семей теперь предпочитают, чтобы температура в жилых комнатах составляла от 20 до 22 градусов. Около 23% респондентов отапливают свои дома на более высоких температурах. По мнению экспертов, идеальная температура в доме составляет около 22 градусов. Однако около 40% людей, согласно опросу, вынуждены снизить уровень отопления.
Некоторые семьи раздумывают над тем, стоит ли придерживаться нынешнего способа отопления из-за высоких цен на энергоносители. Приблизительно 19% респондентов опроса заявили, что подумывают о том, чтобы инвестировать в более эффективный источник, чаще всего в тепловой насос, а затем в более современный газовый котел. Однако около 40% людей, согласно опросу, колеблются.
В прошлом году ограничения на отопление продолжали влиять на потребление центрального отопления в Чешской Республике. По данным Ассоциации отопления Чешской Республики, потребление упало на 6% по сравнению с прошлым годом. Наряду с ростом цен на отопление повлияла и теплая погода. Прошлый год был на десять процентов теплее, чем средняя температура за последние 14 лет, и, следовательно, менее затратным на отопление. Кроме того, продолжительность отопительного сезона была короче.
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