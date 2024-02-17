Игра на выживание: сможет ли средняя зарплата в этом году обогнать рост цен

— Годовая инфляция в прошлом месяце снизилась до 2%. Что стоит за этим значительным замедлением роста цен?



— Это сочетание нескольких факторов. Первый — чисто технический, а именно тот факт, что в последние три месяца прошлого года годовая инфляция удерживалась на повышенном уровне за счет эффекта низкой базы сравнения, связанного с введением правительственного энергосберегающего тарифа в конце 2022 года. Если бы не это, инфляция в декабре составила бы не 6,9%, а всего 4,2%.



Кроме того, динамика потребительских цен в месячном исчислении за последний год значительно снизилась. Очевидно, это было связано со значительным ослаблением спроса, в результате чего цены на большинство сырьевых товаров на мировых рынках снизились. В итоге в январе этого года цены на топливо и продукты питания сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается продуктов питания, то здесь сыграло свою роль снижение ставки налога на добавленную стоимость с 15 до 12%.



— Много опасений вызывала январская переоценка...



— Влияние изменений в косвенных налогах на январскую инфляцию было в целом нейтральным. С точки зрения важности статей потребительской корзины для расчета инфляции, снижение ставки НДС коснулось в основном продуктов питания и строительных работ. Напротив, НДС вырос для большого числа услуг, таких как общественное питание и проживание, культурные и спортивные мероприятия, парикмахерские услуги. Кроме того, с января выросли акцизы на алкоголь и табак.



В результате эти эффекты компенсировали друг друга и оказали практически нейтральное влияние на инфляцию.



Что касается январской переоценки, то, действительно, ее уровень был весьма неопределенным. Однако в итоге она оказалась не такой уж и сильной. Если сравнивать январское повышение цен с прошлогодним, то в этом году оно составило четверть. По сравнению с 2022 годом — треть.



Это говорит о том, что за последний год произошло довольно значительное ослабление давления на цены в экономике.



— Каких изменений в инфляции вы ожидаете в ближайшие месяцы?



— Изначально мы ожидали, что инфляция в среднем составит 2,7% в течение всего этого года, однако данные за январь показывают, что она будет ниже. Так что вполне возможно, что инфляция останется ниже 2,5% в течение всего года.



Слабый спрос, который, вероятно, будет восстанавливаться лишь постепенно, и продолжающееся снижение цен на продовольствие должны удержать инфляцию вблизи целевого уровня в 2%.



Однако к концу года годовая инфляция, согласно нашему прогнозу, должна немного ускориться и приблизиться к 3%.



Но даже в этом случае будет иметь место технический эффект низкой базы сравнения, на этот раз с конца прошлого года. В то время потребительские цены на энергоносители начали снижаться, но их благоприятная динамика была сведена на нет значительным ростом цен на регулируемые компоненты с начала этого года.



— Вырастет ли в этом году реальная заработная плата после двухлетнего перерыва, несмотря на то, что зарплаты бюджетников, за исключением учителей и врачей, вообще не увеличатся?



— Да, мы ожидаем, что средняя реальная заработная плата в этом году вырастет примерно на 4%. Этому должно способствовать значительное снижение инфляции, а также дальнейшее ускорение роста номинальной заработной платы.



В квартальном исчислении реальная заработная плата уже начала расти в прошлом году.



— Когда реальная заработная плата и уровень жизни вернутся к тому уровню, на котором они находились до кризиса цен?



— Ожидаемый нами четырехпроцентный рост реальной заработной платы на самом деле не будет большим благом для домохозяйств. Он последует за снижением примерно на 11% в совокупности в течение 2022 и 2023 годов.



Ситуация на рынке труда парадоксальна. В стране уже давно самый низкий уровень безработицы в ЕС, но номинальный рост заработной платы, например, в последние год-два был самым низким в Центральноевропейском регионе. В сочетании с высокой инфляцией падение реальной заработной платы в Чехии было одним из самых высоких в Европе.



Учитывая этот контекст, мы прогнозируем, что средняя реальная заработная плата вернется к уровню, существовавшему до пандемии, только в 2026 году.



— Оглядываясь назад, скажите, почему за последние два года инфляция была одной из самых высоких в Европе?



— Это было обусловлено рядом факторов, как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Наше географическое положение, зависимость от российских энергоресурсов, а также одна из самых энергоемких экономик в Европе, безусловно, повлияли на дороговизну производственных ресурсов. Однако производители смогли перенести их на цены для конечных потребителей. Фактически, спрос поддерживался сочетанием мягкой монетарной и фискальной политики во время пандемии. В контексте политического цикла и выборов 2021 года, а также войны в Украине в последующие годы фискальная политика продолжала подливать масла в огонь.



— Что будет означать снижение инфляции для экономики?



— Хорошая новость в том, что процесс снижения инфляции заметен не только в потребительских ценах, но и в производственных. Это означает, что относительно долгий период высокой внутренней инфляции, можно надеяться, закончился. А вместе с этим можно ожидать снижения процентных ставок со стороны центрального банка.



Смягчение монетарных ограничений должно положительно сказаться на общей экономической активности. Но, конечно, это произойдет не сразу.



В любом случае процентные ставки будут снижаться, что отразится в удешевлении кредитов как со стороны домохозяйств в виде процентных ставок по ипотеке, так и, конечно, в случае корпоративного кредитования.



— По мнению Министерства финансов, экономика выйдет из рецессии и немного вырастет в этом году. Соответствует ли это вашим ожиданиям?



— Да, мы ожидаем, что в этом году экономика страны вырастет на 0,8% после снижения на 0,4% в прошлом году. По сравнению с прогнозом Министерства финансов мы ожидаем несколько более низкую динамику. Согласно предварительной оценке Чешского статистического управления, в последнем квартале прошлого года уже был зафиксирован небольшой квартальный рост ВВП на 0,2%, и мы ожидаем аналогичной динамики в первой половине этого года.



По нашему мнению, более заметное ускорение будет наблюдаться во второй половине года, особенно по мере восстановления внутреннего спроса. В настоящее время он все еще сдерживается снижением покупательной способности населения, ограничительной денежно-кредитной политикой и консолидацией государственных финансов.





Мартин Гюртлер

Экономист и главный прогнозист Komerční banka. В его обязанности входит анализ и прогнозирование чешской экономики, а также денежно-кредитной политики Чешского национального банка. Кроме того, он работает над эконометрическими моделями. В KB он пришел в начале 2020 года, до этого более четырех лет проработав в группе прогнозирования ЧНБ.