Акции удивляют аналитиков своим ростом. Возможные варианты для инвестиций в Чехии и мире

По мнению опрошенных аналитиков, этот год, скорее всего, будет удачным для акций, хотя в совокупности он вряд ли будет таким же успешным, как прошлый. «В целом этот год будет отмечен довольно позитивными фундаментальными факторами, будь то рост прибыльности американских компаний более чем на 10% или падение процентных ставок», — сказал Давид Бржек из Fio banka.



Но, добавил он, эти факторы уже частично отражены на рынке. «Я, конечно, не ожидаю такого сильного роста, как в 2023 году, когда индекс S&P вырос более чем на 24%», — добавил он.



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Бржек прогнозирует, что показатели S&P за весь год будут соответствовать средним долгосрочным значениям и составят 7%. «В течение года индекс может превзойти все ожидания, но я не ожидаю, что он поднимется значительно выше уровня 5 400 пунктов», — добавил он.



Другие аналитики также не исключают небольшого повышения. «К концу года индекс S&P может подняться до 5 200 пунктов, учитывая, что показатели американской экономики остаются высокими и в то же время Fed начинает снижать процентные ставки», — считает Томас Пфайлер из Cyrrus.



Эксперты согласны, что путь к более высоким значениям не будет простым. «Нынешние высокие показатели цен означают, что у инвесторов очень позитивные ожидания относительно будущих доходов. Если местные корпорации в итоге не смогут добиться прогнозируемых результатов, акции могут заметно ослабнуть, — заявил Пфайлер. — Мы также видим, что процесс снижения процентных ставок не будет таким быстрым, как надеялись некоторые инвесторы в начале года».



Эйфория по поводу искусственного интеллекта

По мнению аналитиков, главным фактором нынешнего роста акций является эйфория вокруг искусственного интеллекта (ИИ). Результаты ряда компаний, производящих чипы, указывают на высокий спрос со стороны крупных технологических фирм. «Инвесторы считают, что технологические гиганты приступают к созданию инфраструктуры, связанной с ИИ, и мы, вероятно, можем ожидать более ранней, чем ожидалось, монетизации этой потенциально революционной технологии. Однако, на мой взгляд, эйфория слишком чрезмерна», — сказал Пфайлер.



По его словам, пока неясно, сможет ли ИИ создать новый рынок, сравнимый с интернетом, онлайн-рекламой или облачными технологиями. «Неясно также, кто в итоге выиграет от внедрения ИИ. Таким образом, рынки подвержены негативным новостям на текущих уровнях, и краткосрочная коррекция представляется весьма вероятной», — добавил аналитик Cyrrus.



По мнению Яна Блаха из Patria Finance, помимо макроэкономических данных США, основными глобальными факторами, которые будут влиять на показатели мировых фондовых рынков в этом году, могут стать растущие проблемы в секторе недвижимости. «Индекс S&P 500 сейчас настроен на то, что инфляция в США упадет до 2%, и экономика безболезненно переживет этот период. Исторически в большинстве случаев так не было», — отметил он.



Опасения рецессии

Ставки центральных банков и экономические показатели также будут важными факторами. «Наш основной сценарий заключается в том, что экономике США удастся избежать рецессии, но мы более скептичны в отношении Европы. Ослабление экономической динамики приводит к замедлению роста прибыли», — отметил Пфайлер.



Инвесторы продолжат следить за информацией о постепенном внедрении искусственного интеллекта. На глобальные рынки также может повлиять замедление темпов роста китайской экономики. Продолжающиеся геополитические конфликты также представляют собой риск, а президентские выборы в США почти наверняка окажут влияние на фондовые индексы.



Биржевые маклеры сходятся во мнении, что владение акциями так называемой «Великолепной семерки» — отсылка к знаменитому западному фильму — способствует хорошим показателям инвестиционного портфеля. Это акции Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla.



«Эти компании практически охватывают все долгосрочные позитивные тенденции. Будь то искусственный интеллект, виртуальная реальность, автономные автомобили, переход к облачным технологиям, безналичные платежи — практически все, что только можно придумать», — объясняет аналитик Patria Finance Ян Блаха.



Из отдельных секторов он считает безопасной гаванью энергетику во главе с нефтяными компаниями.



Томас Пфайлер из Cyrrus также считает, что сектор нефтедобычи недооценен. «Цена на черное золото должна расти, учитывая геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. В то же время процесс декарбонизации займет больше времени, чем ожидалось», — отметил он.



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Он добавил, что обычно предпочитает более дорогие сектора. То есть те акции, которые торгуются по значимому количеству чистой прибыли или дохода. Пфайлер также считает перспективными производителей предметов роскоши, поскольку они могут легко переложить на своих клиентов повышение цен на сырье, в то время как цены на их акции снизились с прошлогодних высот. «Я бы вошел в технологические компании или акции производителей микросхем только в случае некоторой коррекции, потому что их стоимость сейчас сильно завышена», — сказал он.



По словам экспертов, фонды акций развивающихся рынков также привлекают инвесторов. «Рынки с хорошими защитными характеристиками, такие как Индия и Индонезия, которые также менее синхронизированы с глобальным циклом, являются хорошей диверсификацией для портфеля. Мы также можем добавить регион ASEAN», — говорит главный аналитик Swiss Life Select Ричард Бехник.



По его словам, на развитых рынках привлекательными выглядят фонды, ориентированные на Японию, поскольку в стране был проведен ряд реформ корпоративного управления и, кроме того, можно ожидать укрепления иены.



Прага доверяет банкам

Среди победителей этого года на Пражской фондовой бирже, по мнению аналитиков, могут оказаться ценные бумаги компании Erste, которая, как ожидается, сообщит о рекордной прибыли за прошлый год, и производителя оружия Colt, который может выиграть от недавних приобретений.



В целом банковский сектор должен сохранить высокую рентабельность, считает Давид Бржек из Fio banka. Отдельные банки относительно хорошо подготовились к падению процентных ставок. «Влияние на маржу не должно быть негативным, так как падение процентных доходов будет в достаточной степени компенсировано снижением стоимости депозитов. В прошлом году Komerční banka превзошел показатели двух других банков (Erste и Moneta Money Bank), и я считаю, что в этом году все может быть наоборот», — сказал Бржек.



Облигации и золото также на подъеме

В условиях снижения инфляции и ожидаемого снижения процентных ставок перед фондами облигаций открываются новые возможности. Доходность облигаций сейчас находится на самом высоком уровне в мире с 2009 года. Сроки и скорость снижения процентных ставок основными центральными банками, безусловно, станут определяющим фактором для их будущей деятельности.



«Фондам облигаций также может в некоторой степени помочь тот факт, что акции некоторых крупных американских компаний стоят относительно дорого, поэтому многие инвесторы могут захотеть закрыть свои прибыльные позиции путем продажи и реинвестировать в фонды облигаций, более привлекательные с точки зрения соотношения доходности к риску», — добавил Бехник.



Конечно, существует множество других вариантов инвестиций, будь то криптовалюты, которые также значительно подорожали с начала года, или недвижимость, картины, антиквариат или золото. Они, по мнению аналитиков, в этом году будут стремиться к новым рекордам. Причиной тому — дефицит государственного бюджета, который остается непропорционально высоким со времен пандемии ковида. И если центральные банки начнут снижать процентные ставки, это станет толчком для очередного сильного роста цен на золото, соглашаются аналитики.



В конце прошлого года золото достигло рекордно высокой цены, когда оно продавалось на бирже по 2 135 долларов за тройскую унцию. В понедельник его цена составляла 2 020 долларов за унцию.